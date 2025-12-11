Il big match di basket agli Irish Venegono. Il volontariato celebrato a Palermo

NOTIZIARIO UISP dell’11 dicembre 2025

BASKET UISP – News dal girone di ritorno

Nel girone Nord vittoria evidente di Travedona Pirates, che sbanca la Marconi di via Adriatico a Varese, sede di gioco dei Pink Panthers Varese, battuti di oltre 20 punti dai lacuali. Derby bosino felice per il Deportivo Elite, che ha la meglio sul Fuco con il chiaro punteggio di 83-66. Decima vittoria consecutiva per l’Apg Besozzo Horses, che nel testacoda casalingo con Ponte Tresa, si impone di oltre 40 lunghezze. Gli Svassi vincono lo scontro diretto interno con Buguggiate: 95-78 per i lacuali sui buguggiatesi.

Somma torna a vincere, regolando Albizzate di 20 punti nel girone Ovest, la Fulgor consolida cosi il secondo posto nel girone alle spalle dei Beavers. Il Cso Borsano regola gli Amatori Novara di 10 in quel del Palariosto e prosegue il cammino nei quartieri alti della classifica. Fagnano resiste bene un tempo, ma poi i Beavers, capolista del girone, dilagano sulla Fortitudo, che esce dal campo battuta ma a testa altissima. Si gioca ad Oleggio, coi piemontesi di casa battuti dai legnanesi dell’Elegy.

A Sud gli Irish battono la Just Drink It nel big match e si rifanno dopo il ko di settimana scorsa a Malnate. I malnatesi mantengono la differenza canestri favorevole dopo il -10 incassato a Venegono. Due punti in banca per l’Elleterm Mitica Rovello, che supera al Palasport di Largo dello Sport, i varesotti del Phoenix per 87-75. Due punti agevoli di Tradate, a segno sul campo dell’ultima della classe Tartaruga Binago: 56-105 per i tradatesi sui comaschi in via San Francesco.

Si gira ad Est, con due punti in tasca da parte del Master’s Hounds Cantù, che superano al Caimi di via Baracca, il Kaire Sport Lurate Caccivio per 80-67. Prosegue la striscia vincente di Brenna, con la squadra brennese a segno, in casa, con Albavilla San Michele.

GIORNATA DEL VOLONTARIATO – Il contributo dello sport sociale

Si dedicano alla collettività senza tornaconto; sono competenti, spesso impegnati su più fronti, dalle azioni quotidiane alle emergenze; rimangono pilastro essenziale della partecipazione nel Paese. Sono i volontari italiani – 4,7 milioni per Istat – celebrati nella Giornata internazionale del volontariato. Riflettori puntati su Palermo per le celebrazioni di questa Giornata Internazionale del Volontariato, istituita nel 1985 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Venerdì 5 dicembre si è svolta la Convention siciliana dei Volontari promossa dai tre Csv dell’isola, all’Astoria Palace Hotel. Il giorno successivo, al Teatro Massimo di Palermo, si è tenuta la cerimonia di chiusura di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025, con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ha partecipato anche Tiziano Pesce, presidente Uisp, nella delegazione nazionale del Forum del Terzo settore, che dichiara: «Gli eventi conclusivi di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025 rappresentano un’occasione preziosa per ribadire quanto il volontariato sia una delle energie vitali del nostro Paese e un pilastro della coesione sociale. La partecipazione del Presidente della Repubblica Mattarella conferisce ulteriore significato a un percorso che Palermo ha saputo interpretare con impegno, creatività e senso di comunità».

SPORTY MAG – L’importanza di tornare in sella

Sporty Mag, la rivista edita da SE-Sport Europa e realizzata con l’Uisp presenta due nuovi numeri. Il numero 57 racconta Il Giro dei Bimbi, iniziativa Conad e Uisp dedicata ai giovanissimi ciclisti per trasmettere la cultura della mobilità a due ruote; il numero 58 racchiude una stagione di attività Uisp dedicate allo sport e alla solidarietà. Il numero 57 si apre con le parole di Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, che descrive l’iniziativa Uisp e Conad che ha fatto tappa in 25 città italiane diventando sinonimo di protezione dell’ambiente e di benessere: «Il progetto Giro dei Bimbi in bici, che si è svolto nel mese di maggio 2025, in parallelo con il Giro d’Italia di ciclismo, ha significato educazione all’utilizzo della due ruote per bambine e bambini, molti dei quali non erano mai saliti in sella. Gli istruttori del Settore di attività Ciclismo Uisp e gli operatori dei Comitati territoriali Uisp hanno puntato sulla sicurezza nel trasmettere le prime nozioni su come andare in bici. L’Uisp, nel corso della sua storia, ha sempre fatto della bicicletta un’icona di sport popolare e sostenibilità ambientale. Il Giro dei bimbi è stato un passo importante per avvicinare bambini e bambini a questa attività». Per info CLICCATE QUI.

