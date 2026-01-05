È morta Anna Falcone, sorella di Giovanni
È scomparsa all'età di 95 anni. Insieme alla sorella Maria, Anna ha dedicato gran parte della sua vita a custodire e tramandare la memoria del fratello ucciso dalla mafia nella strage di Capaci
Addio ad Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone, scomparsa all’età di 95 anni. Insieme alla sorella Maria, Anna ha dedicato gran parte della sua vita a custodire e tramandare la memoria del fratello ucciso dalla mafia nella strage di Capaci.
E sempre insieme alla sorella ha fondato la Fondazione Falcone, contribuendo a far conoscere alle nuove generazioni i valori di legalità e giustizia. La sua eredità morale rimane un punto di riferimento per chiunque continui a credere in un’Italia libera dalle mafie.
