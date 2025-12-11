Varese News

Il country pop da noi non sfondava, ma qualche cantautore arrivava

Come al solito l’etichettare la musica per generi lasciava molte zone d'ombra

50 anni fa la musica

Come forse ho già scritto, non è che in quegli anni tutto quello che arrivava dagli USA era preso come oro, ed il country ne è un bell’esempio. Proprio allora si stava trasformando in country pop, e le sue stars vendevano montagne di dischi, ma non qui da noi: Dolly Parton e Kenny Rogers, giusto per dare due nomi al top, qui non se li filava nessuno.

Un discorso un po’ diverso, a parte quello dei gruppi tipo i Byrds che suonavano country rock, va fatto per i cantautori, che lavoravano su un genere borderline con il folk: se qualcuno ricorda il nome di John Denver capisce di cosa sto parlando, e direi che Emmylou Harris faceva parte più o meno dello stesso filone.

Scoperta da Gram Parsons, con questo Elite Hotel era il suo terzo album, e migliorò ancora la già lusinghiera posizione in classifica del precedente Pieces of the Sky. Non si è mai fermata e nel corso degli anni ha cercato di non ripetersi pedissequamente pur restando nel suo ambito: da notare l’interessante collaborazione con Mark Knopfler del 2006 con l’album All the roadrunning.

Curiosità: Walter, il papà di Emmylou, era un ufficiale dei Marines, e aveva combattuto la seconda guerra mondiale e la guerra di Corea. In quest’ultima fu fatto prigioniero e fu dichiarato Missing In Action: i famosi MIA di tanti film e serie. Fu liberato dopo 16 mesi di campo di prigionia.

 

11 Dicembre 2025
