Il country pop da noi non sfondava, ma qualche cantautore arrivava
Come al solito l’etichettare la musica per generi lasciava molte zone d'ombra
Come forse ho già scritto, non è che in quegli anni tutto quello che arrivava dagli USA era preso come oro, ed il country ne è un bell’esempio. Proprio allora si stava trasformando in country pop, e le sue stars vendevano montagne di dischi, ma non qui da noi: Dolly Parton e Kenny Rogers, giusto per dare due nomi al top, qui non se li filava nessuno.
Scoperta da Gram Parsons, con questo Elite Hotel era il suo terzo album, e migliorò ancora la già lusinghiera posizione in classifica del precedente Pieces of the Sky. Non si è mai fermata e nel corso degli anni ha cercato di non ripetersi pedissequamente pur restando nel suo ambito: da notare l’interessante collaborazione con Mark Knopfler del 2006 con l’album All the roadrunning.
Curiosità: Walter, il papà di Emmylou, era un ufficiale dei Marines, e aveva combattuto la seconda guerra mondiale e la guerra di Corea. In quest’ultima fu fatto prigioniero e fu dichiarato Missing In Action: i famosi MIA di tanti film e serie. Fu liberato dopo 16 mesi di campo di prigionia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.