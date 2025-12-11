Il country pop da noi non sfondava, ma qualche cantautore arrivava

Come forse ho già scritto, non è che in quegli anni tutto quello che arrivava dagli USA era preso come oro, ed il country ne è un bell’esempio. Proprio allora si stava trasformando in country pop, e le sue stars vendevano montagne di dischi, ma non qui da noi: Dolly Parton e Kenny Rogers, giusto per dare due nomi al top, qui non se li filava nessuno.

Un discorso un po’ diverso, a parte quello dei gruppi tipo i Byrds che suonavano country rock, va fatto per i cantautori, che lavoravano su un genere borderline con il folk: se qualcuno ricorda il nome di John Denver capisce di cosa sto parlando, e direi che Emmylou Harris faceva parte più o meno dello stesso filone.