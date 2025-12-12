Il cranio di un triceratopo decolla da Milano Malpensa
Una spedizione molto particolare dallo scalo milanese, un reperto da oltre trecento chili che è stato restaurato in Italia e ora torna negli Usa
Da Malpensa a Dallas in aereo. Non è però la tratta, a fare notizia, ma la spedizione: sul velivolo c’era infatti un cranio di triceratopo del peso di 318 chilogrammi, un bene archeologico di grande valore affidato – per la spedizione – da Rhenus Logistics.
Ritrovatoo nella Hell Creek Formation in South Dakota, una formazione geologica risalente al Cretaceo superiore che fu habitat di molti dinosauri, e risalente a circa 65 milioni di anni fa, era stato sottoposto a un meticoloso restauro da parte da Zoic di Trieste prima di affrontare il viaggio oltreoceano.
La spedizione curata da Rhenus Logistics ha richiesto un imballaggio su misura, con l’impiego di sistemi antiurto avanzati e materiali tecnici specifici, progettato dalla stessa Zoic, società specializzata in restauri paleontologici. Poi la spedizione via terra per 400 km da Trieste a Malpensa, con l’imbarco su volo cargo e consegna finale a Dallas. Il fossile ha dimensioni e massa importanti: misura 80 per 120 per 185 cm e ha un peso di 318 kg.
«Quando si tratta di beni culturali, la logistica assume un ruolo strategico, non stiamo semplicemente spostando un oggetto, ma tutelando un patrimonio scientifico e storico che richiede competenza e responsabilità» ha detto Paola Calloni, Air Freight Product Country Manager di Rhenus Italia, che come detto ha curato l’intera filiera di spedizione e riconsegna.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.