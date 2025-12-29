Il gatto sopravvissuto alla lavatrice. Due runner tra Orino e il Vesuvio. Tutti al Sacro Monte



Dopo il lupo a spasso per il paese il bestiario di provincia si arricchisce di un gatto finito in lavatrice (salvo per miracolo) e un cervo alla stazione di Induno Olona. Ci hanno colpito anche i due runner che fanno everesting (se non sapete cos’è ve lo spieghiamo nel podcast) e l’assalto dei varesini al Sacro Monte per la tradizionale fiaccolata. (foto di copertina generata con l’AI)