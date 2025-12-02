Il pronto soccorso dell’Asst Sette Laghi rimane in difficoltà: ancora troppe attese oltre le 8 ore

Otto persone ogni cento scelgono di andarsene senza essere visitate, 15 su 100 attendono più di otto ore la chiamata del medico.

I dati 2024 di Agenas sulle attività dei pronto soccorso dell’Asst Sette Laghi collocano l’azienda varesina tra quelle più critiche: al dodicesimo posto nazionale per percentuale di abbandoni e al sesto per tempi lunghi di visita.

La classifica prende in considerazione solo quelle non universitarie.



Il risultato è contenuto nel report delle performance riferite al 2024: la situazione appare peggiorata sul fronte abbandoni rispetto al 2023, quando era di 6,4 utenti ogni 100, in quindicesima posizione e ancora di più rispetto al 5,2% del 2022.

Viceversa, la permanenza oltre le 8 ore è lievemente migliorata perchè due anni fa era di 15,9 pazienti ogni 100, dato che poneva la Sette Laghi in quarta posizione nazionale alle spalle del Cardarelli di Napoli, degli ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, e dei SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. Nel 2022 la classifica era guidata dal Papa Giovanni di Bergamo dove 22 utenti ogni 100 attendevano a lungo in PS. Nel 2023, per la voce attesa, il papa Giovanni di Bergamo è sceso al 14,2% e nel 2024 si attesa al 13%.

Nella valutazione della permanenza oltre le otto ore, dunque, la Sette Laghi migliora di due posizioni e si fa scavalcare anche dal Maurizio di Torino e dal Garibaldi di Catania. Alle sue spalle troviamo il già citato Papa Giovanni di Bergamo con il 13% , gli Spedali Riuniti con l’11,3%, il san Gerardo con l’8,6% e il Niguarda con il 7,4% delle attese oltre le otto ore.