In macchina al confine con un chilo di coca: due arresti della polizia cantonale

Un chilo di coca in auto e scattano le manette. Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno comunicato che il 9 dicembre 2025 sono stati arrestati un 24enne e un 21enne, entrambi cittadini kosovari residenti in Italia, per traffico di stupefacenti.

I due giovani sono stati fermati da collaboratori dell’UDSC mentre viaggiavano a bordo di un veicolo con targhe italiane in entrata in Svizzera dal valico di Chiasso-Brogeda. Durante la perquisizione del mezzo, gli agenti hanno rinvenuto circa un chilogrammo lordo di cocaina, occultato all’interno dell’auto.

Successivamente i due sono stati interrogati e arrestati da agenti della Polizia cantonale. Le principali ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale.

Le misure restrittive della libertà sono già state confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.