Multa dei doganieri svizzeri ad un uomo fermato in treno con 90 chili di tabacco per narghilè
Il 45enne, di nazionalità siriana, ha dichiarato di aver viaggiato da Dubai a Bergamo in aereo e di aver poi proseguito il suo viaggio in treno con destinazione Amsterdam. Sul posto sono intervenuti anche gli inquirenti doganali del servizio antifrode. L’UDSC ha sequestrato il tabacco che verrà distrutto
Una montagna di tabacco da usare per caricare il narghilè, strumento di origine orientale per fumare tabacco aromatizzato o melassa. Il fumo viene raffreddato e filtrato passando attraverso un’ampolla d’acqua prima di essere aspirato tramite un tubo flessibile.
Gli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) in servizio nel traffico ferroviario hanno fermato un uomo con 90 chili di tabacco da shisha non dichiarato all’entrata in Svizzera. Il tabacco da shisha (o tabacco per narghilè) è una miscela aromatizzata usata per fumare la shisha o narghilè, una sorta di pipa ad acqua.
Il 45enne, di nazionalità siriana, ha dichiarato di aver viaggiato da Dubai a Bergamo in aereo e di aver poi proseguito il suo viaggio in treno con destinazione Amsterdam. Il fermo è avvenuto la settimana scorsa alla stazione ferroviaria di Chiasso. Sul posto sono intervenuti anche gli inquirenti doganali del servizio antifrode. L’UDSC ha sequestrato il tabacco che verrà distrutto. All’uomo verrà comminata una multa.
