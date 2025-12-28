Incendio a Golasecca, vigili del fuoco mobilitati in forze nella sera di sabato
L’allarme poco dopo le 8 di sera, danneggiati circa 50 metri quadrati di tetto
Alle ore 20:15 di sabato 27 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti nel territorio di Golasecca in via Leonardo Da Vinci per l’incendio del tetto di una abitazione.
Gli operatori giunti in posto con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un furgone adibito al trasporto di bombole di aria respirabile hanno spento le fiamme prima che potessero interessare i locali sottostanti.
Le fiamme hanno danneggiato circa 50 metri quadrati del tetto della casa.
Non ci sono feriti e non sono intervenuti mezzi di soccorso sanitario.
