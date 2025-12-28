Varese News

Gallarate/Malpensa

Incendio a Golasecca, vigili del fuoco mobilitati in forze nella sera di sabato

L’allarme poco dopo le 8 di sera, danneggiati circa 50 metri quadrati di tetto

incendio, Golasecca

Alle ore 20:15 di sabato 27 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti nel territorio di Golasecca in via Leonardo Da Vinci per l’incendio del tetto di una abitazione.

Gli operatori giunti in posto con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un furgone adibito al trasporto di bombole di aria respirabile hanno spento le fiamme prima che potessero interessare i locali sottostanti.

Le fiamme hanno danneggiato circa 50 metri quadrati del tetto della casa.

Incendio, Golasecca

Non ci sono feriti e non sono intervenuti mezzi di soccorso sanitario.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.