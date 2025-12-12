Incendio nella notte: le fiamme divorano un capannone a Mairengo

Un violento incendio è divampato nella serata di giovedì 11 dicembre 2025, poco prima delle 22:30 in uno stabile industriale situato in via San Gottardo a Mairengo. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Cantonale, le fiamme sarebbero partite dall’interno della struttura per cause ancora da chiarire: sarà infatti l’inchiesta di polizia a stabilire l’origine del rogo.

L’edificio è andato completamente distrutto nonostante il massiccio intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca e Faido, la Difesa dell’Impresa FFS con il treno di spegnimento, oltre ai soccorritori di Tre Valli Soccorso presenti a titolo precauzionale.

Per agevolare le operazioni di spegnimento, via San Gottardo è stata temporaneamente chiusa al traffico. Fortunatamente non si registrano feriti. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore. (immagine di repertorio)