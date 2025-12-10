La Mater Domini di Castellanza tra le eccellenze nazionali in ambito chirurgico, cardiovascolare e osteomuscolare

La Casa di Cura Mater Domini di Castellanza eccellente nella chirurgia oncologica, in quella generale, nell’area osteomuscolare e in quella cardiovascolare.

Nel Programma nazionale Esiti del sistema sanitario nazionale relativi ai dati del 2024 presentato da Agenas, la clinica castellanzese viene citata per standard elevati di qualità e per sicurezza delle cure.

I risultati, presentati ieri a Roma, hanno analizzato 218 indicatori su 1117 strutture.

Humanitas Mater Domini raggiunge la valutazione di qualità molto alta in 4 delle 5 aree cliniche per cui è stato valutato.

L’ospedale si inserisce nella lista delle strutture Italiane valutate con un livello “molto alto” in ambito osteomuscolare e per la chirurgia oncologica.

«Ancora una volta, i risultanti di Agenas confermano quanto l’attenzione del nostro ospedale sia dedicata alle qualità delle cure, fondata sulla misurazione oggettiva degli esiti clinici e dei nostri processi, guidandoci ogni anno al miglioramento continuo. Questo riconoscimento sottolinea la dedizione e il lavoro quotidiano di tutto il personale di Humanitas Mater Domini: dai medici agli infermieri e oss, dal personale sanitario non medico fino al servizio clienti e lo staff. A questa grande squadra vanno i miei più sinceri ringraziamenti» afferma Alex Carini, Amministratore Delegato di Humanitas Mater Domini.