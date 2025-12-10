La Mater Domini di Castellanza tra le eccellenze nazionali in ambito chirurgico, cardiovascolare e osteomuscolare
La casa di cura di Humanitas citata sia pet standard elevati di qualità sia per sicurezza delle cure
La Casa di Cura Mater Domini di Castellanza eccellente nella chirurgia oncologica, in quella generale, nell’area osteomuscolare e in quella cardiovascolare.
Nel Programma nazionale Esiti del sistema sanitario nazionale relativi ai dati del 2024 presentato da Agenas, la clinica castellanzese viene citata per standard elevati di qualità e per sicurezza delle cure.
I risultati, presentati ieri a Roma, hanno analizzato 218 indicatori su 1117 strutture.
Humanitas Mater Domini raggiunge la valutazione di qualità molto alta in 4 delle 5 aree cliniche per cui è stato valutato.
L’ospedale si inserisce nella lista delle strutture Italiane valutate con un livello “molto alto” in ambito osteomuscolare e per la chirurgia oncologica.
«Ancora una volta, i risultanti di Agenas confermano quanto l’attenzione del nostro ospedale sia dedicata alle qualità delle cure, fondata sulla misurazione oggettiva degli esiti clinici e dei nostri processi, guidandoci ogni anno al miglioramento continuo. Questo riconoscimento sottolinea la dedizione e il lavoro quotidiano di tutto il personale di Humanitas Mater Domini: dai medici agli infermieri e oss, dal personale sanitario non medico fino al servizio clienti e lo staff. A questa grande squadra vanno i miei più sinceri ringraziamenti» afferma Alex Carini, Amministratore Delegato di Humanitas Mater Domini.
