La Pro Patria vuole chiudere bene l’anno: allo “Speroni” arriva il Renate

La Pro Patria scende in campo per disputare l’ultima gara del 2025, valida per la 19a giornata del Girone A di Serie C. Sabato 20 dicembre alle 17.30 i tigrotti saranno impegnati allo stadio “Carlo Speroni” contro il Renate di mister Luciano Foschi.

La squadra di mister Francesco Bolzoni dovrà cercare di chiudere al meglio un girone di andata costellato di insuccessi e delusioni: in 18 partite sono arrivati appena 12 punti, frutto di 2 sole vittorie, 6 pareggi e ben 10 sconfitte. I bustocchi occupano il penultimo posto davanti solo alla Triestina, funestata dall’enorme penalizzazione di 23 puti. Sul campo, la squadra di Attilio Tesser ha totalizzato 21 punti (5 vittorie e 6 pareggi), nove in più rispetto ai tigrotti.

I biancoblù sono chiamati a tornare a fare punti dopo tre sconfitte consecutive contro Triestina, Dolomiti Bellunesi e Arzignano Valchiampo. I giocatori dovranno dare una dimostrazione di orgoglio e attaccamento alla maglia dopo prestazioni nettamente al di sotto delle aspettative. Per provare a risalire dai bassifondi della classifica serviranno prove importanti sotto diversi aspetti: voglia di vendere cara la pelle, determinazione nel lottare su ogni pallone e coraggio, cercando di scrollarsi di dosso quella paura che nelle ultime giornate ha spesso impedito di esprimersi al meglio. In vista del match torneranno a disposizione gli squalificati Dimarco, Di Munno e Bagatti.

Dall’altra parte ci sarà un Renate, reduce da tre partite senza vittoria, con due pareggi e una sconfitta. La squadra brianzola ha comunque disputato un ottimo girone di andata in cui ha raccolto 22 punti, grazie a 5 vittorie e 7 pareggi, che valgono attualmente il decimo posto, ultimo utile per l’accesso ai playoff. I nerazzurri hanno segnato finora appena 16 reti, uno dei peggiori attacchi del campionato, meglio soltanto di Pro Patria e Pergolettese, fanalini di coda di questa speciale classifica con 14 gol.

L’allenatore ex Lecco siede sulla panchina delle pantere dal luglio 2024 e quella di sabato sarà la presenza numero 64, finora ha raccolto 27 vittorie, 14 pareggi e 22 sconfitte. Il miglior marcatore dei nerazzurri è Ottar Magnus Karlsson con appena 3 reti, attaccante ventottenne arrivato in estate dopo essere rimasto svincolato dalla SPAL. L’islandese è seguito da un gruppetto composto da Andrea Delcarro, Samuele Spalluto, Nicola Anelli e Pasquale Ruiz Giraldo, tutti fermi a 2.

La Pro Patria ritroverà anche una vecchia conoscenza, ovvero Aristidi Kolaj, che tra il 2019 e il 2021 ha giocato 56 gare in maglia biancoblù, segnando 7 reti e fornendo 5 assist. Successivamente è passato all’Alessandria in B, per poi tornare in terza serie con Pescara, Lumezzane, Sorrento, Crotone e in fine Renate.

Tra tigrotti e pantere ci sono 22 precedenti tra campionato e Coppa Italia con bilancio favorevole ai nerazzurri che hanno portato a casa i tre punti in 10 occasioni, mentre i biancoblù si sono imposti in 5, a cui si aggiungono 7 pareggi. Nella scorsa stagione la squadra di Foschi si impose sia in Brianza che a Busto Arsizio con un doppio 1-0.

SERIE C GIRONE A

PROGRAMMA (19° giornata): Albinoleffe – Alcione, Trento – Dolomiti Bellunesi, PRO PATRIA – RENATE, Virtus Verona – Lumezzane, Vicenza – Triestina, Pro Vercelli – Arzignano, Giana Erminio – Cittadella, Lecco – Pergolettese, Novara – Ospitaletto, Union Brescia – Inter U23.

CLASSIFICA

Vicenza 46, Lecco 34, Union Brescia 33, Cittadella 29, Inter U23 e Alcione 27, Giana Erminio 26, Trento e Pro Vercelli 24, Renate 22, Novara, Lumezzane, Arzignano e Dolomiti Bellunesi 21, Ospitaletto 19, Albinoleffe 18, Virtus Verona 17, Pergolettese 15, PRO PATRIA 12, Triestina(-23) -2