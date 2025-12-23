La replica di Coop Lombardia allo sciopero del 24 dicembre

Coop Lombardia ha dichiarato di aver appreso “con stupore la proclamazione dello sciopero”, definendo la scelta dei sindacati “un atto di grave ostilità che danneggia i soci e i clienti in uno dei giorni più importanti dell’anno”. L’azienda ha sottolineato come la propria condotta sia sempre stata improntata al dialogo, precisando che “non sono mai venuti meno l’impegno e la volontà di trovare soluzioni condivise per la tutela dell’occupazione e del potere d’acquisto dei lavoratori”.

In risposta alle critiche sulle condizioni lavorative, la cooperativa ha evidenziato come, nonostante un contesto di mercato difficile, siano stati garantiti “investimenti importanti sul fronte del welfare e della sicurezza”. Secondo la nota, Coop Lombardia ha “sempre operato con responsabilità per salvaguardare la sostenibilità economica della cooperativa”, elemento ritenuto indispensabile per “garantire il futuro dei circa 5.000 dipendenti e il servizio ai nostri oltre 900.000 soci”.

L’azienda conclude ribadendo che “le richieste sindacali devono essere commisurate alla reale situazione del settore” e che la cooperativa “continuerà a lavorare per mantenere il giusto equilibrio tra i diritti dei lavoratori e il dovere di efficienza verso la base sociale”.