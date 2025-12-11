Varese News

Gallarate/Malpensa

La sala di sorveglianza di Casa Pertini intitolata al generale varesino Enrico Galvaligi

Alla cerimonia di intitolazione ha partecipato anche il figlio Paolo, anch’egli generale dei Carabinieri, che ha voluto testimoniare l’importanza del gesto e il valore della memoria per la sua famiglia

galvaligi intitolazione

Un omaggio significativo a una figura profondamente legata alla storia dell’Arma dei Carabinieri e al territorio varesino. La sala di sorveglianza e vigilanza della residenza privata del Presidente della Repubblica Sandro Pertini è stata ufficialmente intitolata al generale Enrico Riziero Galvaligi, nato a Solbiate Arno e legato in particolare a Brinzio.

L’alto ufficiale, che con Pertini aveva instaurato un rapporto di grande stima e amicizia, fu ucciso in un attentato terroristico il 31 dicembre 1980, davanti alla sua abitazione. Il suo nome rimane oggi simbolo di dedizione istituzionale e coraggio.

Alla cerimonia di intitolazione ha partecipato anche il figlio, Paolo Galvaligi, anch’egli generale dei Carabinieri, che ha voluto testimoniare l’importanza del gesto e il valore della memoria per la sua famiglia.

Casa Pertini Voltolina – la dimora privata di Sandro Pertini e della moglie Carla Voltolina, situata a Roma, a Palazzo Castellani in Piazza della Fontana di Trevi – è oggi aperta al pubblico per visite guidate e continua a custodire non solo la storia del Presidente più amato dagli italiani, ma anche il ricordo di chi ne condivise il percorso umano e istituzionale.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.