La sala di sorveglianza di Casa Pertini intitolata al generale varesino Enrico Galvaligi

Un omaggio significativo a una figura profondamente legata alla storia dell’Arma dei Carabinieri e al territorio varesino. La sala di sorveglianza e vigilanza della residenza privata del Presidente della Repubblica Sandro Pertini è stata ufficialmente intitolata al generale Enrico Riziero Galvaligi, nato a Solbiate Arno e legato in particolare a Brinzio.

L’alto ufficiale, che con Pertini aveva instaurato un rapporto di grande stima e amicizia, fu ucciso in un attentato terroristico il 31 dicembre 1980, davanti alla sua abitazione. Il suo nome rimane oggi simbolo di dedizione istituzionale e coraggio.

Alla cerimonia di intitolazione ha partecipato anche il figlio, Paolo Galvaligi, anch’egli generale dei Carabinieri, che ha voluto testimoniare l’importanza del gesto e il valore della memoria per la sua famiglia.

Casa Pertini Voltolina – la dimora privata di Sandro Pertini e della moglie Carla Voltolina, situata a Roma, a Palazzo Castellani in Piazza della Fontana di Trevi – è oggi aperta al pubblico per visite guidate e continua a custodire non solo la storia del Presidente più amato dagli italiani, ma anche il ricordo di chi ne condivise il percorso umano e istituzionale.