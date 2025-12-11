La sala di sorveglianza di Casa Pertini intitolata al generale varesino Enrico Galvaligi
Alla cerimonia di intitolazione ha partecipato anche il figlio Paolo, anch’egli generale dei Carabinieri, che ha voluto testimoniare l’importanza del gesto e il valore della memoria per la sua famiglia
Un omaggio significativo a una figura profondamente legata alla storia dell’Arma dei Carabinieri e al territorio varesino. La sala di sorveglianza e vigilanza della residenza privata del Presidente della Repubblica Sandro Pertini è stata ufficialmente intitolata al generale Enrico Riziero Galvaligi, nato a Solbiate Arno e legato in particolare a Brinzio.
L’alto ufficiale, che con Pertini aveva instaurato un rapporto di grande stima e amicizia, fu ucciso in un attentato terroristico il 31 dicembre 1980, davanti alla sua abitazione. Il suo nome rimane oggi simbolo di dedizione istituzionale e coraggio.
Alla cerimonia di intitolazione ha partecipato anche il figlio, Paolo Galvaligi, anch’egli generale dei Carabinieri, che ha voluto testimoniare l’importanza del gesto e il valore della memoria per la sua famiglia.
Casa Pertini Voltolina – la dimora privata di Sandro Pertini e della moglie Carla Voltolina, situata a Roma, a Palazzo Castellani in Piazza della Fontana di Trevi – è oggi aperta al pubblico per visite guidate e continua a custodire non solo la storia del Presidente più amato dagli italiani, ma anche il ricordo di chi ne condivise il percorso umano e istituzionale.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.