Varese News

Notizia sponsorizzata

Natale nel Varesotto

L’outlet che non ti aspetti: Koy Store e lo shopping di Natale a Locate Varesino

Per Natale è già partita la promozione con tutto a Metà Prezzo al centro commerciale di 1.500 metri quadrati

Da Koy Store lo shopping di Natale a Locate Varesino

Koy Store ed è il nuovo e vastissimo centro commerciale di 1.500 metri quadrati che sta conquistando i residenti di Locate Varesino e dintorni: qualsiasi cosa ti serva, la trovi a un prezzo incredibilmente basso. Da quando ha aperto, Koy Store è diventato il luogo ideale per chi cerca la convenienza senza rinunciare alla varietà e alla qualità. Per Natale è partita la promozione con tutto a Metà Prezzo. 

Galleria fotografica

Da Koy Store lo shopping di Natale a Locate Varesino 4 di 11
Da Koy Store lo shopping di Natale a Locate Varesino
Da Koy Store lo shopping di Natale a Locate Varesino
Da Koy Store lo shopping di Natale a Locate Varesino
Da Koy Store lo shopping di Natale a Locate Varesino

Un Magazzino di 1500 mq Pieno di Tutto

Dimenticate i negozi specializzati e i giri infiniti in auto: Koy Store offre una selezione di prodotti talmente vasta da poter risolvere ogni esigenza della vostra casa e della vostra vita, in un unico posto. Casa e Giardino: Strumenti per il giardinaggio, casalinghi, accessori per la pulizia e arredamento.

  • Elettronica: Piccoli elettrodomestici e gadget tecnologici.
  • Amici Animali: Prodotti e accessori per i vostri animali domestici.
  • Scuola e Ufficio: Articoli di cancelleria e materiali per il back to school.
  • Cucina e Tavola: Tutto per preparare e servire i vostri piatti.
  • Moda per Tutti: Scarpe e vestiti per rinnovare il guardaroba con poco.

La Promozione di Natale che Fa Felici Tutti

Con l’arrivo delle feste, Koy Store ha deciso di fare un regalo speciale alla comunità lanciando una promozione mai vista. Tutti i prodotti natalizi sono scontati del 50%. È l’occasione perfetta per rendere magica la vostra casa senza spendere una fortuna. La promozione include tutto il necessario per le decorazioni:

  • Alberi di Natale di ogni dimensione.
  • Decorazioni e addobbi natalizi scintillanti.
  • Ghirlande e luminarie per esterni e interni.
  • Presepi completi e statuine.
  • Lucine di Natale a LED e colorate.

Dove Trovare Koy Store:

Vi invitiamo a visitare in Via C. Battisti, 1, 22070 Locate Varesino CO e a scoprire di persona la vasta gamma di prodotti a prezzi che non temono confronti. Un’occasione per fare acquisti per la casa e per le feste in modo intelligente e conveniente.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 15 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Da Koy Store lo shopping di Natale a Locate Varesino 4 di 11
Da Koy Store lo shopping di Natale a Locate Varesino
Da Koy Store lo shopping di Natale a Locate Varesino
Da Koy Store lo shopping di Natale a Locate Varesino
Da Koy Store lo shopping di Natale a Locate Varesino

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.