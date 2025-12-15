L’outlet che non ti aspetti: Koy Store e lo shopping di Natale a Locate Varesino
Per Natale è già partita la promozione con tutto a Metà Prezzo al centro commerciale di 1.500 metri quadrati
Koy Store ed è il nuovo e vastissimo centro commerciale di 1.500 metri quadrati che sta conquistando i residenti di Locate Varesino e dintorni: qualsiasi cosa ti serva, la trovi a un prezzo incredibilmente basso. Da quando ha aperto, Koy Store è diventato il luogo ideale per chi cerca la convenienza senza rinunciare alla varietà e alla qualità. Per Natale è partita la promozione con tutto a Metà Prezzo.
Un Magazzino di 1500 mq Pieno di Tutto
Dimenticate i negozi specializzati e i giri infiniti in auto: Koy Store offre una selezione di prodotti talmente vasta da poter risolvere ogni esigenza della vostra casa e della vostra vita, in un unico posto. Casa e Giardino: Strumenti per il giardinaggio, casalinghi, accessori per la pulizia e arredamento.
- Elettronica: Piccoli elettrodomestici e gadget tecnologici.
- Amici Animali: Prodotti e accessori per i vostri animali domestici.
- Scuola e Ufficio: Articoli di cancelleria e materiali per il back to school.
- Cucina e Tavola: Tutto per preparare e servire i vostri piatti.
- Moda per Tutti: Scarpe e vestiti per rinnovare il guardaroba con poco.
La Promozione di Natale che Fa Felici Tutti
Con l’arrivo delle feste, Koy Store ha deciso di fare un regalo speciale alla comunità lanciando una promozione mai vista. Tutti i prodotti natalizi sono scontati del 50%. È l’occasione perfetta per rendere magica la vostra casa senza spendere una fortuna. La promozione include tutto il necessario per le decorazioni:
- Alberi di Natale di ogni dimensione.
- Decorazioni e addobbi natalizi scintillanti.
- Ghirlande e luminarie per esterni e interni.
- Presepi completi e statuine.
- Lucine di Natale a LED e colorate.
Dove Trovare Koy Store:
Vi invitiamo a visitare in Via C. Battisti, 1, 22070 Locate Varesino CO e a scoprire di persona la vasta gamma di prodotti a prezzi che non temono confronti. Un’occasione per fare acquisti per la casa e per le feste in modo intelligente e conveniente.
