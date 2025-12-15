Morte di Veronica Pignata dopo il cesareo a Cittiglio: conferito l’incarico per l’autopsia
Al conferimento dell'incarico era presente anche la sorella della vittima. L'esame alla Medicina legale dell'ospedale di Varese
Si è tenuto lunedì mattina il conferimento dell’incarico per l’esame autoptico sul corpo di Veronica Pignata, la donna di 32 anni deceduta sabato 6 dicembre all’ospedale di Cittiglio, poche ore dopo essere stata sottoposta, la sera prima, ad un parto cesareo.
I dodici indagati – fra medici e infermieri – hanno nominato diversi difensori di fiducia: alcuni condividono lo stesso legale, mentre altri si avvalgono di difensori differenti. Tra gli avvocati presenti figuravano, oltre al legale della famiglia Daniele Pizzi, gli avvocati Alberto Zanzi, Martina Zanzi, Marco Lacchin, Alberto Vedani, insieme ad altri colleghi.
Nel corso del conferimento, le parti hanno nominato i rispettivi consulenti tecnici, che sono stati incaricati di assistere alle operazioni peritali.
Al termine della procedura, consulenti e avvocati si sono recati presso l’istituto di Medicina legale, dove prenderanno il via le operazioni autoptiche, decisive per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.
Al conferimento dell’incarico era presente anche Jessica Pignata, sorella della vittima.
Ora si attendono gli esiti, dopo i tempi tecnici. Le indagini sono in capo al Sostituto Maria Claudia Contini della Procura di Varese.
