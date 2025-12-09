L’assessore Bertolaso: “Vicinanza alla famiglia e ai sanitari per la tragica morte di Veronica”

Profondamente scossi ma convinti che le procedure messe in atto siano state corrette. Esprimono cordiglio e vicinanza l’assessore al Welfare Guido Bertolaso e il direttore dell’Asst Sette Laghi Mauro Moreno ai famigliari di Veronica Pignata, la giovane donna morta dopo un parto cesareo all’ospedale di Cittiglio.

Nel tour che ha portato l’assessore regionale a visitare tutti i presidi periferici dell’azienda ospedaliera varesina, una tappa è stata fatta anche all’ospedale Causa Pia Luvini dove è ancora vivo il dramma della giovane madre Veronica.

«Il dolore è fortissimo – commenta l’assessore Bertolaso – ogni morte di una persona ci riguarda e ci appartiene. Ancora di più quello di una giovanissima madre. Purtroppo, in alcuni casi la medicina, anche se fa il massimo, si deve arrendere davanti a eventi assolutamente imprevedibili e difficili da gestire. Da medico, e da uomo, esprimo grande dolore e vicinanza alla famiglia ma anche ai sanitari perchè, penso che anche per loro sia stata una grave tragedia. Ci riuniamo tutti attorno a questa giovane madre esprimendo il nostro dolore profondo. Sono in corso le indagini e dobbiamo aspettare i risultati per comprendere cosa è accaduto».

Condivide il dolore della perdita e la piena vicinanza alla famiglia anche il direttore della Sette Laghi Mauro Moreno: « È un momento davvero triste. Abbiamo la ragionevole certezza che il comportamento da parte del personale sia stato corretto. Oggi, comunque, ha in mano tutto un ente terzo che valuterà. Io sono convinto che le nostre siano state procedure corrette. In questo momento possiamo solo esprimere grande tristezza per quanto avvenuto».