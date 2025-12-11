Varese News

Sono 12 gli indagati per la morte di Veronica Pignata

La famiglia attende ora gli esiti dell’autopsia per capire quale sia la causa del decesso

Ci sono 12 persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Veronica Pignata, la donna di 32 anni morta all’ospedale di Cittiglio poche ore dopo aver dato alla luce la sua bambina con un taglio cesareo .

La notizia è stata confermata dal legale della famiglia, l’avvocato varesino Daniele Pizzi.

Il marito e i familiari, sconvolti dalla tragedia, hanno affidato al legale il compito di fare chiarezza su quanto accaduto. «Non è possibile morire in ospedale, è come se ce l’avessero uccisa», è il grido di dolore raccolto dal legale e immediatamente preso in considerazione dalla Procura di Varese, che ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati tra medici e infermieri presenti quel giorno.

L’avvocato Pizzi invita però alla massima prudenza, in vista dell’autopsia fissata per lunedì 15 dicembre presso l’Ospedale di Varese. Il legale ha nominato come consulenti tecnici il professor Arnaldo Migliorini, presidente della Federazione Italiana dei Medici Legali, e il dottor Carlo Bernabei, medico legale milanese con lunga esperienza in casi di presunta malasanità.

«Siamo ancora in una fase preliminare e serve cautela – ha dichiarato Pizzi – ma stiamo lavorando su diverse ipotesi, tra cui quella di una possibile e insidiosissima embolia polmonare da liquido amniotico, una condizione che, se non riconosciuta e trattata tempestivamente, comporta un rischio di morte elevatissimo».

La famiglia attende ora gli esiti dell’autopsia per capire quale sia la causa del decesso di una giovane madre a poche ore dalla nascita del suo bambino.

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
