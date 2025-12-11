Sono 12 gli indagati per la morte di Veronica Pignata
La famiglia attende ora gli esiti dell’autopsia per capire quale sia la causa del decesso
Ci sono 12 persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Veronica Pignata, la donna di 32 anni morta all’ospedale di Cittiglio poche ore dopo aver dato alla luce la sua bambina con un taglio cesareo .
La notizia è stata confermata dal legale della famiglia, l’avvocato varesino Daniele Pizzi.
