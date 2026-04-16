Trofeo Binda non è solo ciclismo: studenti di Cittiglio protagonisti tra sicurezza e ambiente

Il Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio non si esaurisce con il traguardo delle campionesse internazionali. A poche settimane dal weekend che ha visto le grandi stelle del ciclismo femminile sfidare le strade delle Valli del Verbano, l’organizzazione guidata dalla Cycling Sport Promotion lancia un nuovo fitto calendario di appuntamenti. Al centro del progetto ci sono ancora una volta le scuole, con una serie di iniziative che spaziano dalla sicurezza stradale alla tutela dell’ambiente, coinvolgendo direttamente studenti, insegnanti e istituzioni del territorio.

Sicurezza e prevenzione con i Vigili del Fuoco

Il ciclo di incontri prende il via venerdì 17 aprile, a Cittiglio. Presso la Sala Comunale si terrà l’appuntamento denominato “Scuola Sicura”, un momento di formazione e confronto dedicato agli alunni dell’Istituto Giovanni XXIII. L’iniziativa, che mira a trasmettere ai più giovani le nozioni fondamentali per la gestione delle emergenze e la sicurezza negli ambienti scolastici, è realizzata con il prezioso supporto dei Vigili del Fuoco di Varese.

Un podcast per l’ambiente lungo la ciclabile

Il testimone passerà poi ai temi della sostenibilità martedì 28 aprile con il progetto “KM Green”. L’attività si sposterà all’aria aperta, lungo la pista ciclabile che collega Cittiglio a Laveno Mombello. In questa occasione, gli studenti saranno chiamati a un ruolo attivo: non solo spettatori, ma creatori di contenuti e podcast dedicati all’ecologia. L’obiettivo è raccontare come i piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza nella salvaguardia del paesaggio locale, coniugando mobilità dolce e comunicazione digitale.

Educazione stradale: dalle lezioni alla pratica

Il gran finale del progetto “Pedala, Pedala… in Sicurezza!” è previsto per il mese di maggio con due giornate interamente dedicate alle prove pratiche su strada. Il 5 maggio il quartier generale sarà il piazzale del mercato di Cuveglio, mentre il 19 maggio le attività si sposteranno a Cittiglio, nell’area delle Poste. Gli alunni delle primarie avranno l’opportunità di testare le proprie abilità in sella sotto lo sguardo attento delle Forze dell’Ordine e dei volontari della Protezione Civile, imparando sul campo le regole fondamentali della convivenza stradale.

L’impegno della Cycling Sport Promotion

Queste iniziative confermano la volontà degli organizzatori di lasciare un segno concreto sul territorio che vada oltre l’evento agonistico. «Il percorso che abbiamo costruito in questi anni – spiega Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion – non si ferma al giorno della gara. Dopo aver visto sulle nostre strade le migliori atlete del mondo, torniamo a lavorare con i ragazzi e con le scuole, perché è da lì che nasce la cultura della sicurezza, del rispetto e dell’ambiente».