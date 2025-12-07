Il sindaco di Malgesso Giuseppe Iocca: “La perdita di Veronica Pignata è una notizia sconvolgente”

«In questo periodo in cui ci avviciniamo al Natale, apprendere che una giovane mamma della nostra comunità di Malgesso è mancata subito dopo aver dato alla luce il proprio bambino è qualcosa di profondamente sconvolgente».

Giuseppe Iocca è il sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano e da sabato, quando la notizia della morte della sua concittadina Veronica Pignata ha cominciato a girare in paese non si dà pace: «Quando si conoscono bene i genitori, il dolore colpisce ancora più forte. Come sindaco ho scritto al padre, Giorgio, per porgere le mie più sentite condoglianze e per assicurare la mia massima disponibilità per ogni necessità».

Il sindaco spiega di essere stato toccato profondamente da questa notizia per una questione sia di vicinanza comunitaria, sia di affinità emotiva per la condizione che sta passando ora il marito della signora Veronica Pignata.

«Perdere la madre dei propri figli e la compagna di vita proprio nel momento che avrebbe dovuto essere il più bello è una prova che nessuno dovrebbe mai affrontare. Sono sinceramente vicino alla famiglia Cizzico in questo momento di immenso dolore.

Una «famiglia unita», ha concluso il sindaco «che sono certo saprà stargli vicino. Come del resto sta facendo l’intera nostra comunità»