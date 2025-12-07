Varese News

Nel centenario della nascita, Le Sempiterne ricordano Dante Ughetti

L’associazione celebra sui social il grande educatore, poeta e studioso nato il 7 dicembre 1925 a Montegrino Valtravaglia

Nel giorno esatto del centenario della nascita di Dante Ughetti (7 dicembre 1925), l’associazione culturale Le Sempiterne dedica sui social un sentito omaggio allo studioso originario di Montegrino Valtravaglia, “il piccolo villaggio appoggiato su di una collina” che egli stesso aveva tanto amato.

Il territorio negli anni gli ha reso numerosi tributi: pubblicazioni su importanti riviste storiche, pagine web, iniziative culturali. Nel 2025 l’associazione Le Sempiterne ha scelto di celebrarne la memoria anche con un percorso formativo rivolto agli istituti scolastici, dedicato al gesto grafico e realizzato in collaborazione con AGI, enti pubblici, associazioni e realtà private.

Un’esistenza dedicata all’educazione

Dante Ughetti dedicò l’intera vita all’insegnamento: da maestro elementare a professore nelle scuole medie (tra cui l’Istituto Marcelline di Milano), da assistente del professor Enea Balmas alla Bocconi, a docente in Francia e Canada come visiting scholar. Fu poi professore alla Federico II di Napoli e infine cattedratico all’Università di Verona.
Un percorso che lo portò a formare generazioni di studenti, insieme alla moglie Clara Cova in Ughetti, conosciuta proprio in Bocconi mentre entrambi collaboravano con il professor Balmas.

Le sue poesie come guida educativa

L’associazione Le Sempiterne ha tratto ispirazione dalle sue poesie per la collana dedicata ai bambini, incentrata sui ritmi della natura, sul valore della scrittura e del disegno.

«Ringrazio a nome della famiglia tutti gli enti pubblici e privati, le associazioni, gli studiosi e gli storici che negli anni hanno contribuito a mantenerne vivo il ricordo» – commenta Simona Fontana Contini, presidente dell’associazione.
«Auspico che il suo insegnamento resti vivo attraverso i suoi scritti, soprattutto le poesie che ancora oggi vengono lette nelle scuole. Dante ha dedicato la sua esistenza alle nuove generazioni. Un’anima lucente. I suoi testi resteranno per sempre nella storia del nostro territorio.»

(nella foto: Dante Ughetti al Caffè Clerici con una giovane Simona Fontana Contini)

Pubblicato il 07 Dicembre 2025
