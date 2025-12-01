Next Gen Cup, due vittorie su tre partite per la Pallacanestro Varese

“Fatal Udine”. Dopo la dolorosa sconfitta della Openjobmetis in campionato contro la Old Wild West, anche la under 19 biancorossa cade contro i pari età friulani nella terza partita della LBA Next Gen Cup che ha visto la disputa del primo concentramento stagionale tra Verona e la vicina Villafranca.

Una sconfitta, quella rimediata dalla giovane Varese nel terzo match in programma, che non rovina però il bel fine settimana della squadra affidata a coach Tommaso Sacchetti, vincente nei primi due incontri disputati venerdì e sabato, rispettivamente contro Trapani e Napoli. Dopo le prime tre giornate quindi, i Roosters sono al secondo posto del girone A (le 16 squadre di LBA sono suddivise in due raggruppamenti: nei primi due concentramenti si disputa un girone all’italiana e le prime quattro classificate si qualificano per i playoff): solo Udine, infatti, è imbattuta a quota 6 seguita a 4 da Varese, Napoli, Tortona e Reggio Emilia.

Il cammino biancorosso si era aperto con una vittoria non semplice su Trapani, squadra che ha ricevuto la deroga per schierare un numero superiore di prestiti (solo uno quello concesso alle altre formazioni: per Varese c’è Lautaro Basualdo che “tecnicamente” è tesserato solo per la Robur). 85-74 il finale sugli Shark grazie a un break pesante nell’ultimo periodo: protagonisti principali Robert Kangur (23 punti con 10/17 dal campo) e un Ivan Prato da “doppia doppia” (18 punti, 16 rimbalzi e 36 di valutazione).

Il pivot argentino si è ripetuto nel successo su Napoli (79-94) in cui ha segnato 35 punti con 9 rimbalzi rispondendo così ai 36 del partenopeo Saccoccia (già con alcune presenze in Serie A). Bene anche Farias, 14 punti e 9 assist, mentre Bergamin ha segnato poco (dopo i 18 del primo match) ma lavorato bene in difesa.

Contro Udine invece non sono bastati i 30 punti di un Kangur di nuovo bollente, né le doppie cifre fatte segnare da Farias (15), Bergamin e Prato (10) con quest’ultimo limitato dai falli. I friulani hanno vinto 87-79 con 20 di Stjepanovic e 19 di Nobile e Placinschi.

LUCI A MASNAGO – Di NextGen e di vivaio abbiamo parlato nell’ultima puntata di “Luci a Masnago”, la nostra trasmissione di approfondimento in onda giovedì su Radio Materia e quindi disponibile in podcast. L’occasione è stata la presenza in studio di Giovanni Todisco, responsabile del settore giovanile biancorosso: il suo intervento è nell’ultimo terzo della puntata che trovate qui sotto.