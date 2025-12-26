Varese News

Oropa imbiancata: quasi 30 centimetri di neve al Santuario

Una suggestiva carrellata di immagini arriva da Oropa, nel Biellese, dove la nevicata delle ultime ore ha regalato uno scenario pienamente invernale. Il Santuario, situato a 1.159 metri di altitudine, è stato interessato da un accumulo complessivo di quasi 30 centimetri di neve

Una suggestiva carrellata di immagini arriva da Oropa, nel Biellese, dove la nevicata delle ultime ore ha regalato uno scenario pienamente invernale. Il Santuario, situato a 1.159 metri di altitudine, è stato interessato da un accumulo complessivo di quasi 30 centimetri di neve, trasformando il paesaggio in una cartolina alpina.

Galleria fotografica

Un evento particolarmente significativo se si considera che la località era stata completamente risparmiata dalla perturbazione del 22 e 23 dicembre, rimanendo fino a pochi giorni fa priva di manto nevoso. La neve caduta nelle ultime ore ha quindi colmato questo divario, riportando l’inverno in quota e valorizzando ulteriormente la bellezza del complesso religioso e naturale.

Le immagini dal Santuario di Oropa mostrano tetti, piazzali e sentieri coperti di bianco, in un’atmosfera di grande suggestione che richiama fedeli, visitatori e appassionati di montagna. Un ritorno della neve atteso e accolto con entusiasmo, che segna finalmente l’inizio della stagione invernale anche in questa storica località piemontese.

Pubblicato il 26 Dicembre 2025
