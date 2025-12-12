Rinforzo in difesa per il Varese: ecco Umberto Agnelli
Difensore centrale classe 2000, lo scorso anno ha vinto la Serie D a Ravenna. "Varese è un passo importante e sono sicuro che insieme faremo una grande stagione"
Si è svincolato nelle ultime ore dal Ravenna, squadra con la quale l’anno scorso ha vinto il Girone D di Serie D facendo tornare tra i pro la squadra romgnola. Da questa sera, venerdì 12 dicembre, Umberto Agnelli è un nuovo giocatore del Varese. Arrivato alle Bustecche in serata, ha apposto la firma sul contratto e – burocrazia permettendo – potrebbe già prendere parte alla trasferta di Saluzzo.
Classe 2000, nativo di Crema, è cresciuto nelle giovanili del Sassuolo e in passato ha vestito le maglie di Folgore Caratese e Fanfulla prima dell’esperienza biennale di Ravenna.
«La fiducia c’era già stata quest’estate: il direttore mi voleva, poi la fumata bianca è arrivata adesso e sono molto contento di aver fatto questa scelta – le prime parole in città di Agnelli -. Conosco già qualcuno della squadra, ci ho giocato contro, e so bene il valore di questi ragazzi. Ho anche un bel rapporto con il mister: ci siamo sentiti più volte nel corso degli anni».
«Lasciare Ravenna non è stato semplice, anzi è un po’ triste perché lì ho lasciato il cuore – conclude -. Ma venire qui a Varese è un passo importante e sono sicuro che insieme faremo una grande stagione».
«È un giocatore duttile che ci potrà dare una mano da qui in avanti – le parole del direttore sportivo Alessio Battaglino -. Può fare il difensore ma si sa adattare anche da esterno e anche a centrocampo. Ha giocato in piazze importanti, è un ragazzo di carattere e grande personalità.
