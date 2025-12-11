“Scontro” tra treni sulla Gallarate-Malpensa e cento figuranti: l’esercitazione sulla nuova ferrovia

Aprirà a breve la nuova ferrovia Gallarate-Malpensa e, prima dell’apertura, nella giornata di sabato 13 dicembre, tra le ore 10.30 e le ore 16.30, si svolgerà nel territorio dei Comuni di Cardano al Campo e Casorate Sempione un’esercitazione per testare il sistema di gestione delle emergenze in caso di incidente del sistema gallerie ferroviarie del nuovo collegamento ferroviario che sarà attivato per le Olimpiadi.

Organizzata da Ferrovienord, che ha realizzato l’infrastruttura, e coordinata dalla Prefettura di Varese, l’esercitazione vedrà anche la partecipazione di Trenord, della Provincia di Varese – settore Protezione Civile, dei Comuni di Cardano al Campo e Casorate Sempione (con il contributo della Polizia Locale e dei Gruppi comunali di Protezione Civile), del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, di AREU Lombardia, del NUE 112, delle Forze dell’Ordine – in particolare dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Ferroviaria -, della Croce Rossa Italiana, dell’ANPAS, della Rete Nazionale Misericordia e Solidarietà.

Nel corso dell’esercitazione sarà anche allestito un Posto Comando Avanzato e un Posto Medico Avanzato di Areu., il sistema di soccorso regionale.

L’esercitazione ha lo scopo di testare lo scenario “Ipotesi d’incendio” previsto nel Piano Emergenza e Soccorso: la simulazione dell’incendio si verificherà come evento conseguente al deragliamento e alla conseguente collisione fra due convogli lungo un tratto del sistema gallerie all’altezza del Comune di Casorate Sempione. Per l’occasione è prevista la partecipazione di circa cento figuranti, che si troveranno a bordo dei due treni.

L’esercizio ha l’obiettivo di testare sia la pianificazione interna di Ferrovienord per i casi di emergenza sia il Piano di Emergenza e Soccorso della galleria recentemente approvato dal Prefetto di Varese.

Sul posto si attiverà il sistema di Protezione Civile con l’intervento di uomini e mezzi di tutte le componenti del sistema di soccorso.