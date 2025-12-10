Sicurezza a Samarate, “il centrosinistra cancella 8mila euro per sorveglianza”
Lega e Fratelli d'Italia accusano la maggioranza di tagliare i fondi. "E dicono che l'insicurezza è colpa del governo"
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato congiunto di Lega e Fratelli d’Italia di Samarate
SICUREZZA A SAMARATE: CIVICI E CENTROSINISTRA CANCELLANO 8000 EURO DESTINATI A SORVEGLIANZA E SICUREZZA; MA PER IL CAPOGRUPPO PD INSICUREZZA URBANA E’ COLPA DEL GOVERNO…
Dopo alcuni eventi preoccupanti in tema sicurezza urbana verificatisi negli scorsi mesi di ottobre e novembre nel nostro comune durante un consiglio comunale il sindaco aveva risposto alle sollecitazioni di FDI e Lega minimizzando quanto accaduto; peccato che non ha fornito dati e riscontri, che a quanto pare erano stati appena richiesti alla prefettura.
A distanza di circa un mese ancora non è dato conoscere numero di reati e statistiche relativi alla nostra città: ancora mancano i dati richiesti; in nostro soccorso è però corso qualche tempo fa il capogruppo Pd Sergio Broglia che sui social cita reati in aumento a livello nazionale (ovviamente colpa del Governo di centrodestra) e sorvola su Samarate, impropriamente, a suo dire, isola felice.
La risposte che attendevano i samaratesi non era certo una sterile replica politica al centrodestra ma azioni vere e concrete per dissuadere atti di disordine urbano che ultimamente hanno una frequenza preoccupante.
E invece sapete cosa è accaduto? Mentre il PD samaratese con il sindaco e capogruppo se la prendono comoda sottovalutando il problema, a fine novembre sono stati cancellati, con il voto anche di civici e 5stelle, dal bilancio comunale 8000 euro annui che erano destinati a sorveglianza del territorio con attività di guardie notturne!! Il contrario di quello che avrebbe bisogno la città e i samaratesi… e l’assessore alla sicurezza in quota Movimento 5Stelle cosa ha da dire?….. non pervenuto
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.