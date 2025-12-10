Varese News

Sicurezza a Samarate, “il centrosinistra cancella 8mila euro per sorveglianza”

Lega e Fratelli d'Italia accusano la maggioranza di tagliare i fondi. "E dicono che l'insicurezza è colpa del governo"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato congiunto di Lega e Fratelli d’Italia di Samarate

SICUREZZA A SAMARATE: CIVICI E CENTROSINISTRA CANCELLANO 8000 EURO DESTINATI A SORVEGLIANZA E SICUREZZA; MA PER IL CAPOGRUPPO PD INSICUREZZA URBANA E’ COLPA DEL GOVERNO…

Dopo alcuni eventi preoccupanti in tema sicurezza urbana verificatisi negli scorsi mesi di ottobre e  novembre nel nostro comune durante un consiglio comunale il sindaco aveva risposto alle sollecitazioni di FDI e Lega minimizzando quanto accaduto; peccato che non ha fornito dati e riscontri, che a quanto pare erano stati appena richiesti alla prefettura.

A distanza di circa un mese ancora non è dato conoscere numero di reati e statistiche relativi alla nostra città: ancora mancano i dati richiesti; in nostro soccorso è però corso qualche tempo fa il capogruppo Pd Sergio Broglia che sui social cita reati in aumento a livello nazionale (ovviamente colpa del Governo di centrodestra) e sorvola su Samarate, impropriamente, a suo dire, isola felice.

La risposte che attendevano i samaratesi non era certo una sterile replica politica al centrodestra ma azioni vere e concrete per dissuadere atti di disordine urbano che ultimamente hanno una frequenza preoccupante.

E invece sapete cosa è accaduto? Mentre il PD samaratese con il sindaco e capogruppo se la prendono comoda sottovalutando il problema, a fine novembre sono stati cancellati, con il voto anche di civici e 5stelle, dal bilancio comunale 8000 euro annui che erano destinati a sorveglianza del territorio con attività di guardie notturne!!  Il contrario di quello che avrebbe bisogno la città e i samaratesi… e l’assessore alla sicurezza in quota Movimento 5Stelle cosa ha da dire?….. non pervenuto

Pubblicato il 10 Dicembre 2025
