Spettacolo nei cieli del Varesotto: Avvistati “bolidi” luminosi, è il picco delle Geminidi
Dopo i bolidi luminosi avvistati l’11 e il 12 dicembre, lo sciame meteorico raggiunge il suo picco: condizioni ideali anche nel Varesotto per osservare fino a 150 meteore all’ora
Numerose segnalazioni di meteore eccezionalmente brillanti hanno illuminato le serate di giovedì 11 e venerdì 12 dicembre nei cieli della provincia di Varese. Gli avvistamenti non sono casuali: siamo nel cuore dello spettacolo astronomico più affascinante dell’inverno, lo sciame meteorico delle Geminidi, che proprio questa sera, sabato 13 dicembre, ha raggiunto il suo massimo.
A differenza delle più note Perseidi estive, le Geminidi regalano spesso uno spettacolo ancora più intenso, con la comparsa di “bolidi”, meteore molto luminose che attraversano il cielo lasciando scie persistenti, visibili anche con un moderato inquinamento luminoso.
Un’origine unica: i detriti dell’asteroide 3200 Phaethon
Lo sciame delle Geminidi ha una peculiarità che lo distingue dagli altri: non deriva da frammenti di comete ghiacciate, ma dai detriti rocciosi dell’asteroide 3200 Phaethon. Quando questi “sassi spaziali” entrano nell’atmosfera terrestre a circa 126.000 km/h, la loro densità produce un bagliore particolarmente intenso, spiegando la brillantezza degli avvistamenti degli ultimi giorni.
Sabato la notte perfetta per osservare le stelle cadenti
Il picco di attività è stato tra la serata di sabato 13 e l’alba di domenica 14 dicembre, con la possibilità di osservare fino a 150 meteore all’ora. Le condizioni nel Varesotto sono ideali:
-
Orario migliore: tra le 22:00 e le 03:00
-
Luna: quasi assente, quindi cielo buio
-
Come osservare: non serve il telescopio; basta un luogo buio e lo sguardo rivolto verso Est/Nord-Est, in direzione della costellazione dei Gemelli
Gli appassionati e chiunque voglia vivere un momento magico sono invitati a tenere gli occhi al cielo: la notte delle Geminidi promette uno spettacolo indimenticabile.
Grazie a Cristiano Citterio per la segnalazione. Foto di OpenClipart-Vectors
