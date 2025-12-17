Tamponamento a catena in A8 a Cavaria, lunghe code verso Milano

Mattinata difficile per la circolazione sull’Autostrada A8 in direzione Milano, dove intorno alle 8.30 di mercoledì 17 dicembre si è verificato un tamponamento a catena all’altezza di Cavaria con Premezzo.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro autovetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

A seguito dell’incidente si sono formate lunghe code sulla carreggiata sud dell’A8, in direzione Milano, con rallentamenti già a partire dal tratto precedente il casello di Gallarate. Gli operatori sono al lavoro per la rimozione dei mezzi coinvolti e per il ripristino delle normali condizioni di viabilità.