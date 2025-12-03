Tassa della salute: Regione convoca i sindacati confederali
L'incontro che si terrà giovedì 4 dicembre, serve a fare il punto sull'iter normativo. Il 9 dicembre Cgil, Cils e Uil insieme alle sigle UNIA, SYNA e OCST saranno ascoltati dalla commissione Italia Svizzera
Incontro in Regione sulla tassa della salute. Domani, 4 dicembre, l’assessore Massimo Sartori ha convocato le organizzazione sindacali già, Cisl e Uil per un ulteriore incontro di valutazione dello stato dell’iter della norma attuativa.
La legge, entrata in vigore 23 mesi fa, non ha ancora trovato applicazione a causa delle molteplici criticità incontrate.
Nella giornata del 9 dicembre invece, i sindacati confederali, insieme alle sigle UNIA, SYNA e OCST, saranno ascoltati dalla commissione speciale Italia Svizzera convocata su iniziativa dei gruppi di opposizione.
