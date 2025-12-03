Varese News

Lavoro

Tassa della salute: Regione convoca i sindacati confederali

L'incontro che si terrà giovedì 4 dicembre, serve a fare il punto sull'iter normativo. Il 9 dicembre Cgil, Cils e Uil insieme alle sigle UNIA, SYNA e OCST saranno ascoltati dalla commissione Italia Svizzera

Frontalieri

Incontro in Regione sulla tassa della salute. Domani, 4 dicembre, l’assessore Massimo Sartori ha convocato le organizzazione sindacali già, Cisl e Uil per un ulteriore incontro di valutazione dello stato dell’iter della norma attuativa.

La legge,  entrata in vigore 23 mesi fa, non ha ancora trovato applicazione a causa delle molteplici criticità incontrate.

Nella giornata del 9 dicembre invece, i sindacati confederali, insieme alle sigle UNIA, SYNA e OCST, saranno ascoltati dalla commissione speciale Italia Svizzera convocata su iniziativa dei gruppi di opposizione.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.