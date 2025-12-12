Ultime due vendite natalizie dell’Alveare Materia di Castronno: due ritiri, tante idee regalo e prodotti di qualità

L’Alveare Materia di Castronno annuncia le due ultime vendite prima di Natale: appuntamenti separati pensati per chi vuole organizzare menù e regali con prodotti locali, di filiera corta e artigianali. La prima vendita si terrà giovedì 18 dicembre dalle 18:00 alle 19:00; la seconda vendita è programmata mercoledì 24 dicembre (ritiro mattina) dalle 9:30 alle 10:15. Sono quindi due ritiri distinti — uno giovedì 18 e uno mercoledì 24 — entrambi visibili sul portale dell’Alveare per agevolare la pianificazione degli acquisti: così ciascuno potrà decidere cosa comprare all’ultimo momento e cosa acquistare qualche giorno prima del Natale, sia per i pranzi e le cene sia per i regali.

La vendita del 18 dicembre: ospiti d’eccellenza e proposte per i regali

La vendita di giovedì 18 vedrà la partecipazione di produttori selezionati:

Azienda Agricola Cordisco — realtà pugliese a conduzione familiare specializzata nella produzione di olio extravergine d’oliva biologico, con uliveti storici e una forte attenzione alla qualità e alle varietà locali. Il loro extravergine è apprezzato per il profilo organolettico e la lavorazione artigianale.

Azienda Agricola Roncaglia Bio — produttrice piemontese di mele antiche e trasformati (marmellate, succhi, composte) e di un sidro artigianale particolarmente interessante per regali gastronomici.

Zaghira (Giuseppe e Dalila) — arance coltivate sulle pendici dell’Etna, consegnate tramite il centro logistico vicino a Como; arance Tarocco IGP e altri agrumi caratteristici, raccolti su terreni vulcanici che ne esaltano sapore e colore.

In aggiunta, la vendita del 18 offrirà le proposte dei produttori locali che garantiscono la continuità della spesa quotidiana e molte idee natalizie — dai cesti regalo alle conserve fatte in casa, fino a specialità come le cotecchine artigianali. Una novità assoluta per Materia: Linda Micro Bake House (Trezzano sul Naviglio), produttrice artigianale di pane e lievitati. Linda porta in vendita panettoni artigianali particolari — ad esempio al caramello salato o con agrumi di Sicilia — realizzati con ingredienti di qualità e filiera corta.

La vendita del 24 dicembre: il paniere delle feste

Mercoledì 24 dicembre la selezione sarà arricchita da una cordata di produttori con cui l’Alveare collabora stabilmente (anche con gli alveari di Ispra e Bodio Lomnago), pensata per i menu di Natale:

Un pastificio artigianale con diverse tipologie di ravioli e pasta fresca per i pranzi delle feste.

Produttori di formaggi d’alpeggio e un Parmigiano Reggiano da animali allevati in quota, adatto anche come regalo.

Antica Macelleria Turba con carni selezionate e preparazioni tipiche.

Casa CoS — azienda siciliana che coltiva numerose varietà di agrumi e avocado locali: tra i prodotti spiccano pompelmi, cedri e l’avocado siciliano, frutto dal sapore e dalla consistenza molto diversi rispetto agli avocado importati normalmente in commercio — una curiosità/gioia gastronomica da provare. Anche in questa tornata i produttori locali completeranno il paniere con prodotti quotidiani e ulteriori idee regalo.

Come partecipare

Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.