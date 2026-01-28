A Busto Arsizio parte il corso di in-formazione al volontariato penitenziario
Il percorso si snoderà attraverso quattro sabati mattina, con l'obiettivo di andare al cuore di ciò che anima i percorsi di pena. L'incontro tra esperti, magistrati e la voce di Stefano Nazzi. Ecco come iscriversi
Parte sabato 31 gennaio il terzo corso di in-formazione al volontariato penitenziario de La Valle di Ezechiele Organizzazione di Volontariato: volto comunitario della cooperativa, che smuove ormai molte persone a servizio di quanti la giustizia chiama a ‘rinascere’ dai propri errori.
La Casa Circondariale di Busto Arsizio sfiora oggi i 460 inquilini contro i 240 posti ufficiali e, con qualche cella data alle fiamme, si scende forse a 210 di capienza reale. La quotidianità faticosa inchiostra le pagine dei giornali, senza bisogno di farne menzione.
«I volontari che entrano oggi della nostra organizzazione sono una trentina, per i più svariati servizi: dal doposcuola al cineforum, dal guardaroba all’animazione della S.Messa. In più c’è tutto il mondo fuori: sostegno al lavoro in cooperativa e al Chiosco Da Mario a Fagnano e abbiamo avviato uno sportello di ascolto per i familiari nella parrocchia di S.Anna – spiega don David Maria Riboldi.
Il primo corso voleva essere una sorta di ‘ABC’ sul mondo carcere. Il secondo fu rivolto al mondo dei familiari. Questo terzo vuole andare al nocciolo della questione e ci chiederemo: cosa vuol dire ‘fare giustizia’? Se ne sente parlare tanto oggi, specie in merito al referendum sulla riforma Nordio, sulle opzioni di organizzazione della magistratura perchè vi possa riuscire meglio, custodendo la costituzionale indipendenza… e via dicendo».
La domanda si snoderà su quattro sabati mattina, nella Parrocchia di S.Anna a Busto Arsizio. Tranne l’ultimo incontro, che sarà all’interno della Casa Circondariale. Cosa vuol dire fare giustizia nella Bibbia? Si fa più giustizia mettendo la gente ‘dentro’ o aiutandola a uscire ‘fuori’ in una certa maniera? Questa regola del ‘male per male’ di hegeliana memoria è poi così ‘giusta’? E quanto influiscono i media e i social sulla nostra percezione di sicurezza e di cosa voglia dire ‘fare giustizia’? «Sono le domande che faremo a don Massimiliano Scandroglio, biblista del Seminario di Milano, a Elisabetta Palù, direttore reggente della Casa Circondariale di Busto Arsizio, a Teresa Mazzotta, direttore degli uffici di esecuzione penale esterna della Lombardia, a Luciano Eusebi, professore di diritto penale della Cattolica e a Stefano Nazzi, giornalista e podcaster di successo con il suo ‘Indagini’. Nazzi venne già nell’estate 2023 all’evento estivo de La Valle di Ezechiele. Il suo sarà l’incontro all’interno del carcere. Ringraziamo tutti i relatori per la disponibilità a far parte della nostra avventura formativa e la Direzione dell’Istituto di Busto per l’accoglienza alla lezione conclusiva, ove si distribuiranno gli attestati di frequenza», conclude don David Maria Riboldi.
Nonostante i termini formali siano scaduti, gli organizzatori aprono le porte a chiunque voglia unirsi a questa sfida culturale. Per partecipare è necessario il tesseramento digitale all’associazione La Valle di Ezechiele, procedura che può essere avviata cliccando QUI per i nuovi soci o, per chi è già iscritto, procedendo tramite l’app Wallyfor a questo link. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito ufficiale o scrivere a odv@lavallediezechiele.org.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.