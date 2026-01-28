A Busto Arsizio parte il corso di in-formazione al volontariato penitenziario

Parte sabato 31 gennaio il terzo corso di in-formazione al volontariato penitenziario de La Valle di Ezechiele Organizzazione di Volontariato: volto comunitario della cooperativa, che smuove ormai molte persone a servizio di quanti la giustizia chiama a ‘rinascere’ dai propri errori.

La Casa Circondariale di Busto Arsizio sfiora oggi i 460 inquilini contro i 240 posti ufficiali e, con qualche cella data alle fiamme, si scende forse a 210 di capienza reale. La quotidianità faticosa inchiostra le pagine dei giornali, senza bisogno di farne menzione.

«I volontari che entrano oggi della nostra organizzazione sono una trentina, per i più svariati servizi: dal doposcuola al cineforum, dal guardaroba all’animazione della S.Messa. In più c’è tutto il mondo fuori: sostegno al lavoro in cooperativa e al Chiosco Da Mario a Fagnano e abbiamo avviato uno sportello di ascolto per i familiari nella parrocchia di S.Anna – spiega don David Maria Riboldi.

Il primo corso voleva essere una sorta di ‘ABC’ sul mondo carcere. Il secondo fu rivolto al mondo dei familiari. Questo terzo vuole andare al nocciolo della questione e ci chiederemo: cosa vuol dire ‘fare giustizia’? Se ne sente parlare tanto oggi, specie in merito al referendum sulla riforma Nordio, sulle opzioni di organizzazione della magistratura perchè vi possa riuscire meglio, custodendo la costituzionale indipendenza… e via dicendo».

La domanda si snoderà su quattro sabati mattina, nella Parrocchia di S.Anna a Busto Arsizio. Tranne l’ultimo incontro, che sarà all’interno della Casa Circondariale. Cosa vuol dire fare giustizia nella Bibbia? Si fa più giustizia mettendo la gente ‘dentro’ o aiutandola a uscire ‘fuori’ in una certa maniera? Questa regola del ‘male per male’ di hegeliana memoria è poi così ‘giusta’? E quanto influiscono i media e i social sulla nostra percezione di sicurezza e di cosa voglia dire ‘fare giustizia’? «Sono le domande che faremo a don Massimiliano Scandroglio, biblista del Seminario di Milano, a Elisabetta Palù, direttore reggente della Casa Circondariale di Busto Arsizio, a Teresa Mazzotta, direttore degli uffici di esecuzione penale esterna della Lombardia, a Luciano Eusebi, professore di diritto penale della Cattolica e a Stefano Nazzi, giornalista e podcaster di successo con il suo ‘Indagini’. Nazzi venne già nell’estate 2023 all’evento estivo de La Valle di Ezechiele. Il suo sarà l’incontro all’interno del carcere. Ringraziamo tutti i relatori per la disponibilità a far parte della nostra avventura formativa e la Direzione dell’Istituto di Busto per l’accoglienza alla lezione conclusiva, ove si distribuiranno gli attestati di frequenza», conclude don David Maria Riboldi.

Nonostante i termini formali siano scaduti, gli organizzatori aprono le porte a chiunque voglia unirsi a questa sfida culturale. Per partecipare è necessario il tesseramento digitale all’associazione La Valle di Ezechiele, procedura che può essere avviata cliccando QUI per i nuovi soci o, per chi è già iscritto, procedendo tramite l’app Wallyfor a questo link. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito ufficiale o scrivere a odv@lavallediezechiele.org.