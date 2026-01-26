Varese News

Tempo libero

A Materia il nuovo corso di inglese A2 per migliorare la comunicazione

Da martedì 3 febbraio dalle 20:00 alle 21:00 dodici lezioni per imparare le basi della lingua inglese. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

A Materia ripartono i corsi dedicati alle lingue straniere, per apprenderne le basi e sviluppare nuove competenze.

Da martedì 3 febbraio, dalle 20:00 alle 21:00, prenderà il via il corso di inglese pre-intermedio (livello A2) organizzato in collaborazione con Varese Corsi.

I partecipanti, guidati dall’insegnante Barbara Merli, potranno rafforzare le proprie competenze linguistiche già acquisite e imparare a gestire conversazioni semplici su temi di vita quotidiana, lavoro, tempo libero e viaggi.

Grazie all’esperienza pregressa in ambito universitario e nella formazione linguistica, l’insegnante imposterà il corso con un approccio pratico e orientato all’uso della lingua inglese.

Le iscrizioni sono già aperte.

Clicca qui per iscriverti

Materia si trova in Via Confalonieri 5, Castronno.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
chiara.ferraro@varesenews.it
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.