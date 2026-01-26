A Materia il nuovo corso di inglese A2 per migliorare la comunicazione
Da martedì 3 febbraio dalle 20:00 alle 21:00 dodici lezioni per imparare le basi della lingua inglese. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni
A Materia ripartono i corsi dedicati alle lingue straniere, per apprenderne le basi e sviluppare nuove competenze.
Da martedì 3 febbraio, dalle 20:00 alle 21:00, prenderà il via il corso di inglese pre-intermedio (livello A2) organizzato in collaborazione con Varese Corsi.
I partecipanti, guidati dall’insegnante Barbara Merli, potranno rafforzare le proprie competenze linguistiche già acquisite e imparare a gestire conversazioni semplici su temi di vita quotidiana, lavoro, tempo libero e viaggi.
Grazie all’esperienza pregressa in ambito universitario e nella formazione linguistica, l’insegnante imposterà il corso con un approccio pratico e orientato all’uso della lingua inglese.
Le iscrizioni sono già aperte.
Clicca qui per iscriverti
Materia si trova in Via Confalonieri 5, Castronno.
