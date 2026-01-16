A Mercallo il Gran Falò della Giöbia: una tradizione che diventa solidarietà

Domenica 18 gennaio torna in Piazza Balconi il rito del falò, con cioccolata, vin brulé, risottata e il concerto della Fanfara dei Bersaglieri. Il ricavato sarà devoluto alla famiglia di Veronica Pignata: la giovane donna che a dicembre ha perso la vita durante il parto

A Mercallo ritorna uno degli appuntamenti più attesi della tradizione: la 16ª edizione del Gran Falò della Giöbia, in programma domenica 18 gennaio in Piazza Balconi. L’appuntamento, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Mercallo, rinnova l’antico rito contadino con cui si brucia simbolicamente l’inverno e si dà il benvenuto al nuovo anno.

Il ritrovo è fissato per le ore 17:30 in Piazza Balconi, dove bambini e famiglie offriranno i loro bigliettini dei desideri al fuoco. Per tutti i partecipanti, ci saranno cioccolata calda e vin brulé offerti in piazza. A seguire, l’amministrazione comunale offrirà la tradizionale risottata. Ad arricchire la serata sarà il concerto della Fanfara dei Bersaglieri.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla famiglia di Veronica Pignata, la giovane donna che a dicembre ha perso la vita dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio.