A Vergiate la festa di Sant’Agata

Una due giorni fra spiritualità e voglia di stare insieme

07 Febbraio 2026 - 08 Febbraio 2026

La Comunità Pastorale Santa Teresa e San Giacomo organizza festa di Sant’Agata.

Sabato 7 e domenica 8 febbraio la comunità pastorale Santa Teresa di Calcutta e San Giacomo organizza la festa dedicata alla santa.

Sabato 7 febbraio alle ore 19.30 Cena in oratorio con un contributo di 25 euro.

Iscrizioni entro giovedì 5 febbraio in segreteria parrocchiale telefonando allo 0331946195

Oppure Sig.ra Rosangela Sottocorna telefono: 3337322975

Domenica 8 febbraio alle ore 10.00 Santa Messa presso la chiesa di San Martino a Cimbro al termine aperitivo presso il bar dell’oratorio.

30 Gennaio 2026
