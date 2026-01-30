Vergiate
A Vergiate la festa di Sant’Agata
Una due giorni fra spiritualità e voglia di stare insieme
La Comunità Pastorale Santa Teresa e San Giacomo organizza festa di Sant’Agata.
Sabato 7 e domenica 8 febbraio la comunità pastorale Santa Teresa di Calcutta e San Giacomo organizza la festa dedicata alla santa.
Sabato 7 febbraio alle ore 19.30 Cena in oratorio con un contributo di 25 euro.
Iscrizioni entro giovedì 5 febbraio in segreteria parrocchiale telefonando allo 0331946195
Oppure Sig.ra Rosangela Sottocorna telefono: 3337322975
Domenica 8 febbraio alle ore 10.00 Santa Messa presso la chiesa di San Martino a Cimbro al termine aperitivo presso il bar dell’oratorio.