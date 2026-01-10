Addio a Giorgio Cavalleri, lo storico che fece luce sull’Oro di Dongo e sul destino dei partigiani Gianna e Neri
Studioso rigoroso e testimone civile, ha indagato senza sconti su una delle pagine più controverse della lotta di Liberazione
È morto Giorgio Cavalleri, studioso che ha dedicato la sua vita di ricerca alla Resistenza nel Comasco, affrontando con rigore uno dei capitoli più oscuri e discussi della storia italiana del Novecento: la vicenda dell’Oro di Dongo e l’uccisione dei partigiani Gianna e Neri.
Un lavoro paziente e controcorrente, condotto lontano da facili semplificazioni, che ha contribuito a rompere silenzi e a interrogare responsabilità rimaste a lungo ai margini del racconto pubblico. Insieme al giornalista e storico Franco Giannantoni, Cavalleri è autore del libro “Gianna e Neri fra speculazioni e silenzi” (Arterigere Edizioni), un testo che analizza criticamente una storia segnata da omissioni e versioni contrastanti. Al centro del lavoro, la figura di “Gianna” e “Neri”, due partigiani garibaldini uccisi perché chiedevano conto dell’Oro di Dongo, il tesoro sequestrato a Benito Mussolini durante la fuga verso la Svizzera.
