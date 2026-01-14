Alessandro Garzillo: quando la cucina diventa un gesto di solidarietà

Oggi pomeriggio alle 16 lo spazio libero di Materia a Castronno ospiterà la Materia del giorno dedicata alla “Cena solidale”, giunta alla sua quarta edizione. Protagonista dell’incontro sarà Alessandro Garzillo, chef stellato che ama definirsi semplicemente “cuoco” e che da alcuni anni ha scelto di legare il proprio lavoro a un progetto concreto di solidarietà: la cena solidale del 30 gennaio, che si terrà all’Istituto Alberghiero De Filippi di Varese. (nella foto Garzillo che fa formazione agli studenti dell’Istituto De Filippi)

L’evento è promosso dal Banco Nonsolopane e vedrà la partecipazione di circa 120 persone, unite dal desiderio di sostenere un’organizzazione che sul territorio varesino assiste 600 famiglie grazie al lavoro di 300 volontari. La vera novità di quest’anno è il ruolo centrale degli studenti di quarta. Saranno loro i protagonisti della serata, impegnati nella preparazione di un menu che dovrà tenere insieme tecnica, creatività e solidarietà, sotto la guida di Garzillo, “storico” riferimento della cena di gala.

Un’esperienza pensata non solo per insegnare a cucinare, ma per trasmettere il valore del lavoro di squadra e dell’attenzione agli altri. Garzillo ha iniziato la sua lunga carriera nella cucina di Gualtiero Marchesi e con il Banco Nonsolopane ha costruito un legame speciale nato durante il Covid.

«Tutto è iniziato quando, fermo a casa, mi sono chiesto cosa potessi fare», racconta. Da un’idea sviluppata con VareseNews e da una promessa fatta in quel periodo difficile è nata una collaborazione che dura da quattro anni.

Gli studenti saranno divisi in quattro squadre, una per ogni portata: antipasti, primi, secondi e dolci. Un modo per imparare che nella ristorazione, come nella vita, nulla si costruisce da soli. Dietro la cena solidale c’è infine il lavoro quotidiano del Banco Nonsolopane, che a Varese non si limita alla distribuzione di pacchi alimentari, ma costruisce relazioni e comunità.