All’Alveare Materia una nuova selezione di prodotti locali e di stagione
Pane artigianale, formaggi, carni e ortaggi: il nuovo catalogo settimanale che valorizza le eccellenze del territorio. Ordini fino a martedì sera e ritiro giovedì. Tutte le info
Torna l’appuntamento settimanale con la nuova vendita dell’Alveare Materia, il progetto che mette in contatto diretto produttori locali e consumatori, offrendo la possibilità di fare una spesa varia e di qualità, all’insegna della filiera corta.
Gli ordini sono aperti fino a martedì sera (27 gennaio) a mezzanotte e la spesa viene poi ritirata il giovedì, dalle 18 alle 19, a Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno.
Tra le proposte, pane artigianale e prodotti da forno realizzati con farine locali, salumi e carni fresche da allevamenti della zona, formaggi e latticini di caseifici locali, oltre a frutta e verdura di stagione coltivate nel rispetto dei cicli naturali. Completano l’offerta conserve, prodotti di dispensa e una selezione di vini e bevande locali.
Come partecipare
Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.
