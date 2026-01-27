Varese News

Varese Laghi

All’Alveare Materia una nuova selezione di prodotti locali e di stagione

Pane artigianale, formaggi, carni e ortaggi: il nuovo catalogo settimanale che valorizza le eccellenze del territorio. Ordini fino a martedì sera e ritiro giovedì. Tutte le info

Materia Varesenews

Torna l’appuntamento settimanale con la nuova vendita dell’Alveare Materia, il progetto che mette in contatto diretto produttori locali e consumatori, offrendo la possibilità di fare una spesa varia e di qualità, all’insegna della filiera corta.

Gli ordini sono aperti fino a martedì sera (27 gennaio) a mezzanotte e la spesa viene poi ritirata il giovedì, dalle 18 alle 19, a Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno.

Tra le proposte, pane artigianale e prodotti da forno realizzati con farine locali, salumi e carni fresche da allevamenti della zona, formaggi e latticini di caseifici locali, oltre a frutta e verdura di stagione coltivate nel rispetto dei cicli naturali. Completano l’offerta conserve, prodotti di dispensa e una selezione di vini e bevande locali.

Come partecipare

Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.