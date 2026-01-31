Arrestato un quinto giovane per l’omicidio di Mohamed Elsayed ad Abbiategrasso

Nella notte, i Carabinieri di Abbiategrasso hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Pavia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 22enne residente ad Abbiategrasso. Il giovane è ritenuto responsabile, in concorso con altri quattro giovani abbiatensi già colpiti da analoga misura, dell’omicidio di Mohamed Elsayed Aly.

Il provvedimento cautelare scaturisce dall’attività investigativa condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Abbiategrasso, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia, e sviluppatasi nei mesi successivi ai primi arresti dei quattro giovani abbiatensi. Questi ultimi erano stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto poco dopo la morte del 22enne di origini egiziane.

La vittima, nella notte del 19 aprile scorso, era rimasta vittima di una violentissima aggressione negli androni esterni di un condominio di residenza convenzionata nel centro di Abbiategrasso. Durante l’episodio il giovane era stato colpito con calci e pugni e, successivamente, anche con un coltello. Grazie alle testimonianze di numerose persone informate sui fatti e alle dichiarazioni rese dai quattro complici, è emerso che all’aggressione fatale aveva preso parte anche un quinto soggetto, successivamente identificato nell’ arrestato di oggi. Il giovane, rintracciato dai Carabinieri nella propria abitazione, è stato trasferito nel carcere di Pavia, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’interrogatorio di garanzia.