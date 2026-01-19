Artigiani del Borgo di Legnano portano creatività a Villa Comerio
Laboratorio invernale a Busto Arsizio con le volontarie dell’associazione legnanese
Un laboratorio creativo ispirato all’inverno ha coinvolto la Comunità disabili “Villa Comerio” di via Palestro a Busto Arsizio, giovedì 15 gennaio. L’attività è stata condotta dalle volontarie dell’associazione “Gli Artigiani del Borgo” di Legnano, in collaborazione con la Cooperativa Codess Sociale.
L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva degli ospiti della comunità, impegnati per un paio d’ore in un laboratorio manuale ispirato alla stagione invernale. Le volontarie dell’associazione legnanese hanno guidato l’attività, promuovendo un’esperienza di socialità e condivisione. L’incontro si inserisce nel percorso di collaborazione già avviato nel febbraio 2025, in occasione di una precedente edizione. «Un caloroso ringraziamento lo rivolgiamo alle Artigiane presenti questa mattina e al presidente dell’associazione, ossia, il legnanese Ennio Minervino – sottolinea il coordinatore della Comunità disabili Riccardo Freguglia – che hanno fatto trascorrere ai ragazzi una mattinata piacevole e ricca. Ricordiamo che “Gli Artigiani del Borgo” è un’associazione di volontariato con sede a Legnano, attiva nella promozione di iniziative creative e solidali».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.