Artigiani del Borgo di Legnano portano creatività a Villa Comerio

Un laboratorio creativo ispirato all’inverno ha coinvolto la Comunità disabili “Villa Comerio” di via Palestro a Busto Arsizio, giovedì 15 gennaio. L’attività è stata condotta dalle volontarie dell’associazione “Gli Artigiani del Borgo” di Legnano, in collaborazione con la Cooperativa Codess Sociale.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva degli ospiti della comunità, impegnati per un paio d’ore in un laboratorio manuale ispirato alla stagione invernale. Le volontarie dell’associazione legnanese hanno guidato l’attività, promuovendo un’esperienza di socialità e condivisione. L’incontro si inserisce nel percorso di collaborazione già avviato nel febbraio 2025, in occasione di una precedente edizione. «Un caloroso ringraziamento lo rivolgiamo alle Artigiane presenti questa mattina e al presidente dell’associazione, ossia, il legnanese Ennio Minervino – sottolinea il coordinatore della Comunità disabili Riccardo Freguglia – che hanno fatto trascorrere ai ragazzi una mattinata piacevole e ricca. Ricordiamo che “Gli Artigiani del Borgo” è un’associazione di volontariato con sede a Legnano, attiva nella promozione di iniziative creative e solidali».