Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Auto contro un albero in via De Bustis a Busto Arsizio

Intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo

Busto Arsizio varie

Poco dopo le 19 di sabato 17 gennaio i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Busto Arsizio, in via De Bustis, a seguito di un incidente stradale. Un’autovettura, per cause non specificate, ha perso il controllo mentre era in marcia e ha terminato la sua corsa andando a impattare contro un albero lungo la carreggiata. Sul posto sono giunti gli operatori dei vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso al conducente. L’uomo alla guida è stato estratto dall’abitacolo e affidato alle cure dei sanitari. Successivamente le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per i soccorritori. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.