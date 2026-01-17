Auto contro un albero in via De Bustis a Busto Arsizio
Intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo
Poco dopo le 19 di sabato 17 gennaio i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Busto Arsizio, in via De Bustis, a seguito di un incidente stradale. Un’autovettura, per cause non specificate, ha perso il controllo mentre era in marcia e ha terminato la sua corsa andando a impattare contro un albero lungo la carreggiata. Sul posto sono giunti gli operatori dei vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso al conducente. L’uomo alla guida è stato estratto dall’abitacolo e affidato alle cure dei sanitari. Successivamente le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per i soccorritori. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso.
