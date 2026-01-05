Beach Sprint ad Angera: due giorni di raduno regionale per i canottieri Master

Il Lago Maggiore si prepara a ospitare un fine settimana dedicato al canottaggio del futuro. Sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026, Angera sarà la cornice del secondo e terzo raduno regionale per il settore Master, focalizzati sulla specialità Coastal Rowing – Beach Sprint. L’iniziativa, promossa dal Comitato FIC Lombardia, punta a creare un gruppo solido e preparato in vista di un appuntamento prestigioso: i Campionati Mondiali del 2027 che si disputeranno proprio a Varese.

Due giornate tra sport e mental coaching

Il programma è strutturato per accogliere gli atleti in base alla provenienza geografica: il sabato sarà dedicato ai canottieri di tutta la regione (esclusa Varese), mentre la domenica sarà riservata esclusivamente agli atleti della provincia di Varese. Non si tratterà di una selezione agonistica o di prove cronometrate: l’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di far scoprire i segreti delle imbarcazioni da Beach Sprint e favorire la coesione del movimento Master lombardo.

La giornata tipo inizierà alle 8.30 e vedrà alternarsi uscite in barca, analisi video e sessioni di Mental Coaching curate da Vittoria Rebecca Smania. Lo staff tecnico sarà composto da allenatori di grande esperienza come Luca Frigo, Marco Fattoretto e Roberto Pusinelli, che guideranno i partecipanti nelle diverse fasi della regata.

Obiettivo Mondiali 2027

L’iniziativa non guarda solo all’attività amatoriale immediata, ma ha un respiro internazionale. Fare squadra oggi significa arrivare pronti alla sfida mondiale che tra un anno vedrà il territorio varesino protagonista. L’organizzazione ha previsto un numero minimo di 30 partecipanti per giornata per confermare l’attività, dando la precedenza a chi non ha potuto partecipare al primo incontro.

Informazioni e iscrizioni

La quota di partecipazione è fissata a 45 euro e comprende anche il pranzo. Le società e gli atleti interessati hanno tempo fino al 12 gennaio 2026 per inviare la propria adesione via mail (aforna76@gmail.com) o tramite WhatsApp (339 1489119). L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comitato Regionale, la Canottieri De Bastiani di Angera, la Canottieri Arolo e il supporto tecnico di Fabrizio Vanetti.