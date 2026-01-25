I voti del Varese: Guerini propizia il gol, Tentoni sbaglia dal dischetto
Il numero 10 si guadagna il rigore ma lo spara sul palo. Barzotti si vede troppo poco vicino alla porta, segnali incoraggianti da Sovogui mentre Cogliati è una costante spina nel fianco
CAIRESE – VARESE 1-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 5,5: Parte con una parata importante, sul gol però ha qualche responsabilità. Federico calcia sul suo palo, lui fa un passetto dall’altra parte e non riesce poi ad arrivare sul pallone
AGNELLI 6: Gara puntuale, senza grandi acuti ma sempre sul pezzo quando c’è da chiudere. Si vede meno in avanti rispetto al Chisola
COSTANTE 6: Prestazione arcigna del giovane centrale che tornava titolare dopo diverse partite per marcare il suo ex compagno di squadra Spatari
Palesi 5,5: Entra nella ripresa per aumentare l’efficienza offensiva ma a parte un tiro da fuori ribattuto non si vede granché
BRUZZONE 7: Lanci lunghi, filtranti, palloni in area, chiude sempre in maniera precisa. Peccato per quel colpo di testa in attacco che manda fuori di poco
BERBENNI 6: Un passettino indietro rispetto all’ultima uscita. In difesa fa il suo, in avanti invece è più impreciso rispetto alle ultime uscite
Qeros 5: Un’altra prestazione radente il nulla per il mancino, che anche oggi non riesce a dare un apporto positivo alla squadra
MALINVERNO 6: Gara di lotta in mezzo al campo. Un’ora positiva, poi lascia il posto a Cogliati
Cogliati 7: Iradiddio sulla fascia, i difensori della Cairese non lo prendono quasi mai. Peccato non vederlo in campo dal primo minuto
DE PONTI 6,5: Come da copione, parte da centrocampista, finisce da centrale. E come al solito è uno dei più positivi della squadra
TENTONI 5,5: Pesa come un macigno il rigore che manda sul palo. Peccato perché la prestazione è incoraggiante e in linea con le ultime partite e anche perché il penalty se lo era procurato lui
GUERINI 6,5: Più a folate del solito, ma il gol del pareggio – l’autogol di Jebbar – nasce da una sua iniziativa. Prima il tiro, poi la ribattuta e infine il tiro-cross che il giocatore della Cairese si mette in porta
Fitto s.v.: Dentro negli ultimi secondi, giusto per l’esordio
BARZOTTI 5,5: Anche oggi non riesce a farsi valere sotto porta. Lotta e fa gioco per la squadra ma per essere la punta centrale non fa abbastanza in fase di conclusione
SOVOGUI 6,5: Un primo tempo quasi da imprendibile, tanto è vero che nella ripresa la Cairese lo raddoppia sistematicamente. Quando capirà come essere concreto farà il salto di qualità
Marangon 6: Dentro nella ripresa, ci mette impegno nelle due fasi
