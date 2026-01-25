I voti del Varese: Guerini propizia il gol, Tentoni sbaglia dal dischetto

CAIRESE – VARESE 1-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI



BUGLI 5,5: Parte con una parata importante, sul gol però ha qualche responsabilità. Federico calcia sul suo palo, lui fa un passetto dall’altra parte e non riesce poi ad arrivare sul pallone

AGNELLI 6: Gara puntuale, senza grandi acuti ma sempre sul pezzo quando c’è da chiudere. Si vede meno in avanti rispetto al Chisola

COSTANTE 6: Prestazione arcigna del giovane centrale che tornava titolare dopo diverse partite per marcare il suo ex compagno di squadra Spatari

Palesi 5,5: Entra nella ripresa per aumentare l’efficienza offensiva ma a parte un tiro da fuori ribattuto non si vede granché

BRUZZONE 7: Lanci lunghi, filtranti, palloni in area, chiude sempre in maniera precisa. Peccato per quel colpo di testa in attacco che manda fuori di poco

BERBENNI 6: Un passettino indietro rispetto all’ultima uscita. In difesa fa il suo, in avanti invece è più impreciso rispetto alle ultime uscite

Qeros 5: Un’altra prestazione radente il nulla per il mancino, che anche oggi non riesce a dare un apporto positivo alla squadra

MALINVERNO 6: Gara di lotta in mezzo al campo. Un’ora positiva, poi lascia il posto a Cogliati

Cogliati 7: Iradiddio sulla fascia, i difensori della Cairese non lo prendono quasi mai. Peccato non vederlo in campo dal primo minuto

DE PONTI 6,5: Come da copione, parte da centrocampista, finisce da centrale. E come al solito è uno dei più positivi della squadra

TENTONI 5,5: Pesa come un macigno il rigore che manda sul palo. Peccato perché la prestazione è incoraggiante e in linea con le ultime partite e anche perché il penalty se lo era procurato lui

GUERINI 6,5: Più a folate del solito, ma il gol del pareggio – l’autogol di Jebbar – nasce da una sua iniziativa. Prima il tiro, poi la ribattuta e infine il tiro-cross che il giocatore della Cairese si mette in porta

Fitto s.v.: Dentro negli ultimi secondi, giusto per l’esordio

BARZOTTI 5,5: Anche oggi non riesce a farsi valere sotto porta. Lotta e fa gioco per la squadra ma per essere la punta centrale non fa abbastanza in fase di conclusione

SOVOGUI 6,5: Un primo tempo quasi da imprendibile, tanto è vero che nella ripresa la Cairese lo raddoppia sistematicamente. Quando capirà come essere concreto farà il salto di qualità

Marangon 6: Dentro nella ripresa, ci mette impegno nelle due fasi

