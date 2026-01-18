Il Sestri Levante sfrutta gli errori del Varese ed espugna 3-1 il “Franco Ossola”

È il Sestri Levante la terza forza del campionato. La compagine ligure conferma l’ottimo stato di forma e la posizione di classifica espugnando 3-1 il “Franco Ossola” al termine di una gara frizzante e ricca di emozioni, ma nella quale pesano tantissimo gli errori commessi dai biancorossi. Dopo il vantaggio biancorosso al 6′ – autorete di Piazza – e diverse occasioni mancate per il raddoppio, i rossoblù ospiti prima pareggiano con Ferretti che si infila nella difesa biancorossa, apparsa troppo ferma nell’occasione, e poi sorpassano nel recupero del primo tempo con Salducco che deposita in rete il pallone lasciato lì da Bugli in uscita alta. Un errore che il portiere dei varesini

Nella ripresa il Varese si impegna ma non riesce a far breccia, con Barzotti che spreca un paio di buone occasioni e nel finale è ancora Ferretti a sfruttare le maglie larghe della difesa varesina per firmare il 3-1 che chiude la contesa al 43′. Una rivincita servita a freddo per la squadra di mister Ruvo, che all’andata sbagliò troppo sotto porta permettendo ai biancorossi di imporsi 1-0; oggi, purtroppo, l’epilogo è stato opposto. Si ferma quindi a otto la striscia positiva della squadra di mister Andrea Ciceri – furioso in panchina per gli errori dei suoi – che non riesce così a insidiare le zone nobili della classifica. Settimana prossima ci sarà la temibile trasferta a Cairo Montenotte, casa della Cairese di Roberto Floris, ex allenatore del Varese che non vede l’ora di fare lo sgambetto alla sua ex squadra.

FISCHIO D’INIZIO

Al “Franco Ossola” di trovano di fronte due squadre in striscia positiva: otto gare senza sconfitte per il Varese, ben undici quelle del Sestri Levante, che si presenta a Masnago forte del 4-0 rifilato al Derthona e con tanta voglia di rivalsa rispetto alla gara di andata, quando i biancorossi espugnarono il “Sivori” grazie al gol di Guerini ma anche ai tanti errori in attacco della squadra di mister Ruvo. Mister Andrea Ciceri cambia assetto alla squadra e per la prima volta dal primo minuto schiera un 3-4-3 che vede De Ponti sulla linea difensiva con capitan Bruzzone e Bertoni, Agnelli e Berbenni esterni, Tentoni e Palesi in mediana e Barzotti punta centrale supportato da Guerini e Sovogui. Per i corsari rossoblù lo schema è 3-5-2 con la bandiera Pane – alla dodicesima stagione con questa maglia – in difesa e l’attaccante lituano Klimavicius in avanti con Lunghi.



PRIMO TEMPO

Parte bene il Varese che al 6′ passa in vantaggio: Guerini lancia Coglieti che serve il tago di Tentoni in area, Tozaj para il diagonale ma la palla sbatte su Piazza e si insacca per l’1-0 biancorosso. La squadra di Ciceri prova a sfruttare il buon inizio e spinge forte creando i presupposti per il raddoppio. All’8′ il Sestri respinge i tentativi ravvicinati di Palesi, Barzotti e Tentoni, e poi dall’angolo successivo anche su un ulteriore tentativo di De Ponti. La gara è frizzante e i liguri si fanno pericolosi al 20′ quando Klimavicius mette in area un assist basso, De Ponti in scivolata va a contrasto con Lunghi e la palla sbatte sulla traversa. due minuti dopo è ancora l’attaccante lituano in versione rifinitore ma Salducco prova la deviazione di mano guadagnandosi l’ammonizione. Il pareggio arriva al 29′ quando Garzia cross in area per Ferretti che taglia alle spalle della difesa biancorossa e di testa batte Bugli per l’1-1. Il Varese reagisce bene, concede qualcosa ma spinge e al 44′ costruisce una bella azione d’attacco con Guerini che mette dentro per Barzotti che però da ottima posizione non riesce a concretizzare. Nel recupero invece a passare in vantaggio è il Sestri: lancio lungo di Piazza in area biancorossa, Bugli esce in presa alta ma si lascia scappare il pallone, Salducco raccoglie e insacca il 2-1 ospite proprio prima dell’intervallo.

SECONDO TEMPO

Il Varese rientra in campo con il classe 2008 Mandracchia – all’esordio – al posto di Bugli in porta e con animo combattivo. Dopo pochi secondi Guerini su assist di Tentoni calcia sull’esterno della rete mentre a 2′ Cogliati calcia male dal limite dell’area. Il Sestri fa la sua partita difendendosi e ripartendo Mister Ciceri inserisce Agnelli e Sovogui per Bertoni e Sovogui ma la grande occasione per il gol arriva al 21′ quando Cogliati da sinistra mette in mezo un assist al bacio per Barzotti che però da due passi non centra la porta sprecando un’opportunità non da lui. Il Varese si allunga nel tentativo di attaccante ma si scopre e gli ospiti provano ad approfittarne: al 29′ Lunghi si infila e calcia bene di sinistro ma a fermarlo è la traversa. Nel finale entrano anche Qeros e Romero per Palesi e Guerini per cercare almeno il pareggio. Al 43′ invece arriva il tris del Sestri: Qeros perde palla a centrocampo, Ferretti porta palla fino al limite dell’area e con un destro angolato segna il 3-1 che chiude la gara. Questa volta la reazione del Varese non arriva e nei 4′ di recupero Tozaj è impegnato in un paio di uscite e poco altro

TABELLINO

VARESE – SESTRI LEVANTE 1-3 (1-2)

Marcatori: al 6′ pt aut. Piazza (V), 29′ pt e 43′ st Ferretti (SL), 47′ pt Salducco (SL)

VARESE (4-3-3): Bugli (1′ st Mandracchia); Marangoni (14′ st Sovogui), Bruzzone, Bertoni (14′ st Agnelli), Berbenni; Palesi (35′ st Qeros), De Ponti, Tentoni; Guerini, Barzotti, Cogliati. A disposizione: Costante, Romero, Fabris, Malinverno, Bianchi. All.: Ciceri.

SESTRI LEVANTE (3-5-2): V. Tozaj; Pane, Cattaneo, Piazza; Anzalone, Salducco, Garzia (16′ st Pio Loco), Ferretti, Attuoni; Lunghi, Klimavicius (16′ st Raggio Garibaldi). A disposizione: Mazzadi, Podestà, Masini, E. Tozaj, Mallamace, Annaloro, Maccioni. All.: Ruvo.

Arbitro: Tedesco di Battipaglia (Patat e Marri)

Corner: 5-1. Ammoniti: Bruzzone per il Varese; Cattaneo, Anzalone, Salducco, Lunghi, Pane per il Sestri Levante. Recupero: 2’ + 0’.

Note: giornata coperta, terreno in non perfette condizioni.

SERIE D GIRONE A – XX GIORNATA

Asti – Lavagnese 1-1; Biellese – Cairese 2-2; Celle Varazze – Gozzano 3-1; Derthona – Vado 0-1; Imperia – Club Milano 1-1; NovaRomentin – Chisola; 1-2 Saluzzo – Ligorna 1-2; Sanremese – Valenzana 0-0; Varese – Sestri Levante 1-3.

CLASSIFICA: Ligorna, Vado 47; Sestri Levante 39; Chisola 37; Varese 34; Biellese 30; Saluzzo 29; Derthona, Imperia 26; Valenzana 24; Cairese 22; Gozzano, Celle Varazze 21; Sanremese, Club Milano, Lavagnese 20; Asti 18; NovaRomentin (-1) 12.

