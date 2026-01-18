Varese – Sestri Levante in diretta
Al "Franco Ossola" i biancorossi di mister Andrea Ciceri ospitano i corsari liguri per un'altra sfida di alta classifica
Torna al “Franco Ossola” il Varese per un altro esame di alta classifica dopo l’entusiasmante vittoria di Vinovo in casa del Chisola. A Masnago arriva il Sestri Levante, imbattuto da 11 giornate e terzo in classifica. Per i ragazzi di miste Andrea Ciceri un’altra occasione per dimostrare il proprio valore e provare a recuperare qualche posizione di classifica.
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese.
