Ciceri: “Prestazione importante, paghiamo gli episodi nelle due aree”

VARESE – SESTRI LEVANTE 1-3 | LA SALA STAMPA



ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Il calcio è fatto di episodi: loro si sono confermati la squadra forte che conosciamo, mentre noi abbiamo lasciato troppo spazio in entrambe le aree. È un peccato, perché la nostra prestazione è stata importante, a tratti persino superiore a quella vista contro il Chisola. Subire tre gol è un limite strutturale per una squadra che ama attaccare, ma il vero rammarico è non aver sfruttato la prima mezz’ora di gioco, quando loro erano in difficoltà e noi non siamo riusciti a segnare nemmeno a porta vuota. Non sono falso quando dico che, nonostante la prestazione, oggi non abbiamo raccolto nulla: mi tengo stretto l’apprezzamento del pubblico, che ha capito il nostro sforzo e ci ha sostenuto in modo incredibile, ma resta l’amaro in bocca per aver perso punti in un momento così topico del campionato.

CICERI 2: Riguardo a Bugli, la sostituzione nell’intervallo è stata una scelta tecnica: probabilmente avrei dovuto far partire Mandracchia, che al momento garantisce maggiore efficacia nelle uscite e nella gestione della palla con i piedi. Bugli resta un portiere fortissimo con una grande carriera davanti, ma deve migliorare in questi aspetti. Oggi abbiamo concesso troppo facilmente su situazioni che conoscevamo. Sappiamo che non si può vincere sempre, ma ora dobbiamo essere bravi a rilanciarci immediatamente attraverso le prestazioni e i risultati. Il campionato è ancora lungo e il nostro obiettivo resta quello di stare più in alto possibile: abbiamo ancora dei traguardi da raggiungere e guai a rallentare proprio adesso.



LORENZO BERBENNI (giocatore Varese): C’è grande delusione perché il primo tempo è stato davvero di alto livello; avevamo preparato bene la partita e l’abbiamo giocata come volevamo, quindi questa sconfitta fa male proprio perché la prestazione è stata oggettiva. Dopo l’uno a zero abbiamo avuto subito le occasioni per raddoppiare e meritavamo di farlo: purtroppo in queste partite i dettagli fanno la differenza e, quando non chiudi il match, rischi di subire gol com’è successo oggi. Personalmente sento di crescere giorno dopo giorno grazie al lavoro quotidiano e alla fiducia di tutti, e di questo sono molto contento. So di dover migliorare ancora, specialmente per quanto riguarda l’attenzione nella fase difensiva, ma sto lavorando sodo e credo di stare facendo dei passi in avanti costanti.

