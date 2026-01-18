I voti del Varese: errore da matita rossa per Bugli, Barzotti spreca

VARESE – SESTRI LEVANTE 1-3 | I VOTI AI BIANCOROSSI



BUGLI 4,5: Un errore grave e pesante: al 47′ del primo tempo, a pochi secondi dall’intervallo, perde palla in uscita alta concedendo il 2-1 a Salducco. Rimane negli spogliatoi per scelta tecnica all’intervallo

Mandracchia 6: Impegnato più con i piedi che con le mani, non riesce a raggiungere il tiro di Ferretti del 3-1, potente e all’angolino, sul quale ha poche colpe

MARANGON 6: Prestazione ordinata, meglio in fase difensiva rispetto all’attacco commette qualche errorino di troppo

Sovogui 6: Dentro con energia e voglia di fare, non sempre in modo ordinato

BERTONI 6: Se la cava bene, più con esperienza che con fisico, sugli attaccanti avversari

Agnelli 5,5: Appena entrato si fa passare l’avversario alle spalle, ma lo aiutano i compagni. Poi non riesce a mettersi in mostra

BRUZZONE 6: Chiude bene un paio di situazioni complicate, presente con la solita grinta

BERBENNI 6,5: Uno dei migliori oggi, sia in difesa dove chiude bene, sia in spinta con bei cross che però i compagni non sfruttano

PALESI 6: Corre molto e fa “tanta legna” in mezzo al campo, peccato aver lasciato lì una bella occasione per pareggiare

Qeros 5: Non incide e ha sulla coscienza la terza rete. Forse era fallo, ma non ci si può fermare a metà campo e non rincorrere l’avversario

DE PONTI 6,5: Un’altra prestazione confortante del giovane, che prima chiude bene gli spazi a centrocampo e poi si mette all’opera anche in difesa

TENTONI 6,5: Non trova la via del gol ma anche oggi gestisce bene la palla ed è autore di una gara molto positiva, confermando l’ottimo momento personale

GUERINI 6: Sempre pungente, oggi si vede meno alla conclusione ma mette palloni importanti per i compagni, come quello nel primo tempo per Barzotti che però viene sprecato

Romero 5: Un’altra comparsata senza lasciar traccia per l’attaccante, sempre più ai margini della squadra e nelle scelte di Ciceri

BARZOTTI 5,5: Non è in dubbio la sua prestazione, anche oggi molto generosa e piena di cose utili, ma ha due palloni da spingere in gol e non lo fa

COGLIATI 6,5: Dopo la panchina di Vinovo fa capire perché è così importante per la squadra. I difensori liguri faticano a contenerlo in fascia, peccato che i suoi compagni non si facciano trovare pronti in area, come Barzotti nella ripresa quando manda fuori da due passi

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.