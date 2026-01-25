Pareggio 1-1 tra Cairese e Varese, un punto insipido da Cairo Montenotte

Termina 1-1 la gara di Cairo Montenotte tra Cairese e Varese. Un punto che di certo non scalda il cuore ai tifosi biancorossi, al termina di una gara giocata benino dai ragazzi di mister Andrea Ciceri. Non una partita facile, ma ancora una volta il Varese ha sulla coscienza diversi errori: prima è Tentoni che calcia un penalty sul palo sprecando l’occasione dell’1-0, poi non è perfetto Bugli sulla punizione di Federico che si insacca sul suo palo. Nella ripresa la spinta biancorossa porta al pareggio – autogol di Jebbar su iniziativa di Guerini – ma nel finale manca il guizzo per riuscire a portarsi a casa la posta piena.

Un risultato che porta un punticino ma che certo non riesce a dare entusiasmo. La Cairese di mister Floris ha fatto il suo con ordine ma senza essere particolarmente pericolosa, mentre il Varese ha ancora una volta faticato a costruire occasioni in attacco, con un finale di spinta ma senza che Ceppi si sporcasse i guantoni. Inutile guardare la classifica – e questa rassegnazione non è certo un buon segnale -, ma ormai c’è da cercare di trarre il meglio da ogni singola partita e cercare di costruire il futuro, sperando che sia un po’ più positivo dell’insipido presente. Domenica prossima (1 febbraio) al “Franco Ossola” la sfida al Club Milano, per i biancorossi l’occasione di vincere per la prima volta davanti al proprio pubblico.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo il passo falso interno contro il Sestri Levante, il Varese cerca di riprendere il cammino da Cairo Montenotte, dove affronta la Cairese dell’ex allenatore Roberto Floris. Subentrato da ottobre, il tecnico ha saputo rivitalizzare la squadra togliendola dalle zone basse della classifica e infilare sette risultati utili. Floris, senza capitan Boveri squalificato, schiera i suoi con un 3-5-2 con Jebbar e l’ultimo arrivato Spatari in avanti. Mister Andrea Ciceri invece, privo degli infortunati Bertoni e Romero, propone un 4-3-3 simile a quello di Chisola, con Agnelli in difesa con Costante, Bruzzone e Berbenni. In mediana ci sono Malinverno, De Ponti e Tentoni mentre Barzotti è al centro dell’attacco con Guerini e Sovogui. Prima panchina per gli ultimi tesserati, il portiere Taina e l’attaccante Fitto. Come a Varese, anche nell’entroterra ligure la neve annunciata si è trasformata in pioggia, con il terreno di gioco del “Cesare Brin” che ha retto bene e si presenta in discrete condizioni.

PRIMO TEMPO

Il Varese inizia all’attacco e al 1′ Guerini, servito da Barzotti, calcia a lato in diagonale con il destro, suo piede debole. Al 7′ la Cairese però dimostra di meritare attenzione: lancio sbagliato di Costante, ripartenza dei liguri con Gulli che calcia dai 25 metri colpendo la traversa a Bugli battuto. Uno spavento per il Varese che però non si demoralizza e si riporta in avanti con due discese pericolose di Sovogui sulla fascia che però non hanno buon esito. Dall’altra parte invece i liguri si fanno pericolosi ancora al 18′ con il colpo di testa di Gulli che impegna Bugli alla parata, che poi raddoppia anche sul tentativo di ribattuta di Jebbar da posizione defilata. Dopo diversi minuti senza grandi emozioni, al 37′ il Varese ha un rigore per fallo di Jebbar su Tentoni. Lo stesso Tentoni si presenta dal dischetto ma calcia sul palo sprecando la più ghiotta delle occasioni. L’errore pesa doppio perché al 39′ la Cairese passa in vantaggio: punizione dal limite dell’area, Federico calcia sul palo di Bugli che fa un mezzo passo dall’altra parte e viene infilato per l’1-0 ligure. Nel finale di tempo non arriva la reazione dei biancorossi, anzi, nell’unico minuto di recupero Scarrone in tuffo di testa manda di poco alto sulla traversa.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, la Cairese lascia più iniziativa al Varese che piano piano prende campo, senza però riuscire a creare grandi pericoli. Al 12′ entrano Palesi e Cogliati per Costante e Malinverno e la spinta aumenta e porta al pareggio al 16′. Da un’iniziativa di Guerini la difesa di casa ribatte due tentativi biancorossi, poi però sul tiro-cross di Guerini è Jebbar a infilare la propria porta per l’1-1. Il Varese prova a prendere in mano la gara ma i liguri di Floris riescono a gestire la pressione e far passare i minuti. La Cairee dalla panchina lancia i gemelli Graziani e al 33′ Bugli deve uscite per deviare il colpo ravvicinato di Thomas su sponda di testa di Gabriel. Poi però è il Varese a rendersi pericoloso: al 38′ un flipper in area sul quale la Cairese si salva sulla linea di porta, poi su cross di Cogliati è Bruzzone a mandare fuori di testa da buona posizione. La Cairese riesce comunque ad allentare la pressione e così si arriva nei 6′ di recupero nei quali però il Varese non riesce a portare pericoli dalle parti di Ceppi e così la gara termina 1-1. Un pareggio che di certo non scalda i cuori

TABELLINO

CAIRESE – VARESE 1-1 (1-0)

Marcatori: 39′ pt Federico (C), 16′ st aut. Jebbar (V)

CAIRESE (3-5-2): Ceppi; Giorcelli, Scarrone, Gargiulo; Piacenza (10′ st Colletto), Federico (19′ st G. Graziani), Castiglia, Gulli (20′ st Zanon), Anselmo; Jebbar (19′ st Sancinito), Spatari (25′ st T. Graziani). A disposizione: Levratto, Turone, Hernandez, Vignaroli. All.: Floris.

VARESE (4-3-3): Bugli; Agnelli, Costante (12′ st Palesi), Bruzzone, Berbenni (31′ st Qeros); Malinverno (12′ st Cogliati), De Ponti, Tentoni; Guerini (49′ st Fitto), Barzotti, Sovogui (31′ st Marangon). A disposizione: Taina, Sassudelli, Fabris, Bianchi. All.: Ciceri.

Arbitro: Bassetti di Lucca (Antonini e Gjini)

Corner: 1-5. Ammoniti: Jebbar, Scarrone, Gargiulo per la Cairese. Recupero: 1’ + 6’. Al 37′ pt Tentoni (V) sbaglia un rigore.

Note: giornata nuvolosa, terreno in non perfette condizioni.

SERIE D GIRONE A – XXI GIORNATA

Cairese – Varese 1-1; Chisola – Biellese 0-1; Club Milano – Saluzzo 2-0; Gozzano – Sanremese 0-1; Vado – Celle Varazze 1-0; Valenzana – Asti 1-0; Lavagnese – NovaRomentin 2-2; Ligorna – Derthona 1-0; Sestri Levante – Imperia 4-0.

CLASSIFICA: Ligorna, Vado 50; Sestri Levante 42; Chisola 37; Varese 35; Biellese 33; Saluzzo 29; Valenzana 27; Derthona, Imperia 26; Sanremese, Club Milano, Cairese 22; Celle Varazze, Lavagnese, Gozzano 21; Asti 18; NovaRomentin (-1) 13.

