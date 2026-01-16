Cielo grigio e clima mite, nel Varesotto un weekend di foschie e deboli piogge
Dopo il freddo dei giorni scorsi le previsioni meteo anticipano giornate con cielo nuvoloso e qualche pioggerella ma temperature superiori alla media stagionale
Il fine settimana si preannuncia nuvoloso e mite nel Varesotto e in tutto il Nord Italia, per una circolazione di bassa pressione dalla Spagna che porterà aria umida verso Piemonte e Lombardia occidentale, ma con effetti attenuati dalla presenza dell’anticiclone sull’Europa centrale. Le temperature resteranno sopra la media stagionale.
Venerdì 16 gennaio: cielo nuvoloso con foschie e pioviggini, sporadiche schiarite e qualche debole pioggia in serata su Piemonte e Lombardia occidentale. Tempo più asciutto a Est, con schiarite tra Bresciano, Orobie e Valtellina. Neve oltre i 1200 metri.
Sabato 17 gennaio: ancora molto nuvoloso, con deboli piogge al mattino su Piemonte, Milanese, Varesotto e Lario. Altrove asciutto e qualche schiarita sulla Lombardia orientale. Neve sulle Alpi tra 1000 e 1200 metri, clima mite.
Domenica 18 gennaio: giornata grigia e coperta, con piogge o pioviggini intermittenti, più probabili nel pomeriggio. Temperature stazionarie e neve sempre oltre 1000-1200 metri.
