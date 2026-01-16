Cuasso al Monte, prende fuoco un cavo elettrico: fiamme, scintille e black out in frazione Borgnana

Momenti di paura nella serata di ieri, giovedì 15 gennaio, nella frazione di Borgnana a Cuasso al Monte, dove l’incendio improvviso di un cavo elettrico ha provocato un blackout e fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco.

Scintille e fiamme come fuochi d’artificio

L’episodio è avvenuto vicino alla piazzetta della frazione. Alcuni residenti hanno sentito dei botti e hanno notato scintille e fiamme provenire da un cavo dell’illuminazione pubblica: «Sembravano fuochi d’artificio» raccontano, sorpresi dall’intensità delle fiammate.

Il rogo ha generato forte apprensione tra gli abitanti. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma la tensione è stata alta per diversi minuti.

Intervento di vigili del fuoco ed Enel

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e spegnere l’incendio. Insieme a loro è arrivata una squadra di tecnici Enel per verificare il guasto e ripristinare la fornitura elettrica.

Nel frattempo tutta la frazione è rimasta al buio per alcune ore, fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza e riparazione.

L’episodio ha acceso i riflettori sulla condizione della rete elettrica del paese. «Sarà bene che vengano controllati i cavi presenti nella zona – è il comemnto di alcuni residenti – Se l’incendio fosse avvenuto vicino al tetto di una casa, avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi».

Il problema alla rete elettrica è stato risolto attorno alle 23,30.

I cavi bruciati a Borgnana