Varese News

Scuola

A Cuasso il futuro è in buone mani: si insedia il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi

Riccardo Villajuan eletto sindaco dei giovani per il biennio 2026-2027. Tra le priorità: scuole più curate, illuminazione pubblica e nuovi parchetti

Generico 02 Mar 2026

Una giornata di festa e di impegno civico ha segnato il venerdì 27 febbraio a Cuasso. Gli alunni delle scuole primarie e secondarie si sono riuniti per l’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), il progetto che trasforma gli studenti in piccoli amministratori del bene comune per il biennio 2026-2027.

La cerimonia si è svolta alla presenza della sindaca, Loredana Bonora, degli assessori Clarissa Cozzi e Maurizio Tortosa, della dirigente scolastica Laura Maineri e delle docenti responsabili, Giuliana Colombo e Patrizia Lazzati.

Il programma del baby-sindaco

A guidare il nuovo consiglio sarà Riccardo Villajuan, che ha indossato la fascia con orgoglio e determinazione. Nel suo discorso di insediamento, il giovane sindaco ha delineato una visione chiara: prendersi cura della scuola e del paese.

Per quanto riguarda l’edificio scolastico, le richieste sono concrete: la tinteggiatura delle aule e l’installazione di armadietti per alleggerire gli zaini dei compagni. Ma lo sguardo di Riccardo e dei suoi consiglieri va oltre le mura della classe: il nuovo CCR chiede un paese più sicuro, ordinato e pulito. Tra le proposte spiccano il potenziamento dell’illuminazione nelle strade più buie, l’installazione di nuove fontanelle e il ripristino delle aree gioco nei parchetti comunali.

Ambiente, sport e cultura

I programmi elettorali presentati dai ragazzi hanno toccato diversi ambiti fondamentali per la crescita della comunità:

Spazi per i giovani: richiesta di potenziamento delle aree dedicate allo sport e alle attività culturali.

Tutela ambientale: una sensibilità spiccata verso l’ecologia e la protezione del territorio verde di Cuasso.

Decoro urbano: l’esigenza di abbellire il paese per renderlo più accogliente sia per i residenti che per i visitatori.

Cittadini di domani

“L’impegno di oggi serve a formare i cittadini retti e responsabili di domani”, è stato il commento beneaugurante a margine dell’evento. L’entusiasmo mostrato dagli studenti di Cuasso testimonia quanto sia prezioso offrire ai più giovani strumenti di partecipazione democratica, permettendo loro di trasformare i desideri in proposte amministrative reali.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.