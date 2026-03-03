A Cuasso il futuro è in buone mani: si insedia il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi
Riccardo Villajuan eletto sindaco dei giovani per il biennio 2026-2027. Tra le priorità: scuole più curate, illuminazione pubblica e nuovi parchetti
Una giornata di festa e di impegno civico ha segnato il venerdì 27 febbraio a Cuasso. Gli alunni delle scuole primarie e secondarie si sono riuniti per l’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), il progetto che trasforma gli studenti in piccoli amministratori del bene comune per il biennio 2026-2027.
La cerimonia si è svolta alla presenza della sindaca, Loredana Bonora, degli assessori Clarissa Cozzi e Maurizio Tortosa, della dirigente scolastica Laura Maineri e delle docenti responsabili, Giuliana Colombo e Patrizia Lazzati.
Il programma del baby-sindaco
A guidare il nuovo consiglio sarà Riccardo Villajuan, che ha indossato la fascia con orgoglio e determinazione. Nel suo discorso di insediamento, il giovane sindaco ha delineato una visione chiara: prendersi cura della scuola e del paese.
Per quanto riguarda l’edificio scolastico, le richieste sono concrete: la tinteggiatura delle aule e l’installazione di armadietti per alleggerire gli zaini dei compagni. Ma lo sguardo di Riccardo e dei suoi consiglieri va oltre le mura della classe: il nuovo CCR chiede un paese più sicuro, ordinato e pulito. Tra le proposte spiccano il potenziamento dell’illuminazione nelle strade più buie, l’installazione di nuove fontanelle e il ripristino delle aree gioco nei parchetti comunali.
Ambiente, sport e cultura
I programmi elettorali presentati dai ragazzi hanno toccato diversi ambiti fondamentali per la crescita della comunità:
Spazi per i giovani: richiesta di potenziamento delle aree dedicate allo sport e alle attività culturali.
Tutela ambientale: una sensibilità spiccata verso l’ecologia e la protezione del territorio verde di Cuasso.
Decoro urbano: l’esigenza di abbellire il paese per renderlo più accogliente sia per i residenti che per i visitatori.
Cittadini di domani
“L’impegno di oggi serve a formare i cittadini retti e responsabili di domani”, è stato il commento beneaugurante a margine dell’evento. L’entusiasmo mostrato dagli studenti di Cuasso testimonia quanto sia prezioso offrire ai più giovani strumenti di partecipazione democratica, permettendo loro di trasformare i desideri in proposte amministrative reali.
